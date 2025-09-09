Đà Nẵng chi gần 26,4 tỷ đồng nâng cấp mạng cho xã, phường

Ngày 9/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định phê duyệt dự toán và bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN cho UBND các xã, phường.

Đà Nẵng chi gần 26,4 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống mạng cho 89 xã, phường.

﻿Ảnh: Giang Thanh

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự toán và bổ sung có mục tiêu cho 89 xã, phường theo danh sách do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nêu tại Công văn số 973 ngày 20/8/2025.

Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/xã, phường để thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN. Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ là gần 26,4 tỷ đồng. Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đảm bảo hệ thống mạng sau nâng cấp, cải tạo phải thông suốt, sử dụng hiệu quả.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát hiện trạng hệ thống mạng LAN tại cơ quan, đơn vị để quyết định nâng cấp, cải tạo; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp kinh phí không sử dụng hết, phải nộp trả ngân sách thành phố, không được sử dụng vào nội dung khác.

Được biết, sau sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đa số các xã, phường có hạ tầng mạng nội bộ, đường truyền internet không đảm bảo chất lượng nên cần nâng cấp cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin.

Trước đó, Đà Nẵng cũng cho phép UBND các xã, phường tuyển dụng bổ sung nhân sự hợp đồng lao động phụ trách chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương để đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.