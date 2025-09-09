Một số xã, phường tại Hưng Yên chưa đủ biên chế cán bộ sau 2 tháng hoạt động

TPO - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, một số xã, phường tại tỉnh Hưng Yên vẫn chưa được bố trí đủ biên chế so với định hướng của Trung ương, chưa kiện toàn đủ cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý; trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa thực sự đồng đều để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp xã mới...

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường về kết quả hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, Đảng ủy 104 xã, phường tại tỉnh đã tập trung lãnh đạo việc vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị xã, phường; xác định và triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường bước đầu hoạt động ổn định, bảo đảm kết nối, liên thông Cổng dịch vụ quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính được gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trụ sở UBND xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, một số xã, phường chưa được bố trí đủ biên chế so với định hướng của Trung ương, chưa kiện toàn đủ cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý; trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa thực sự đồng đều để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp xã mới; một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã đang bị quá tải, áp lực trong thực hiện nhiệm vụ nên tiến độ, hiệu quả tham mưu xử lý công việc chưa cao. Một số Trung tâm Phục vụ hành chính công còn hạn chế về hạ tầng, nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin…

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do UBND xã, phường làm chủ đầu tư còn gặp khó khăn về thẩm quyền, trình tự, nguồn vốn. Một số địa phương đang có tình trạng ùn ứ về rác thải sinh hoạt do thiếu đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Hiện nay thẩm quyền, trách nhiệm của các xã, phường rất lớn, trong khi đó nguồn lực còn hạn chế và một số quy định của pháp luật chưa hoàn thiện nên không tránh khỏi những khó khăn ban đầu.

Đối với những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổng hợp báo cáo Trung ương. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở ngành thì phải có hướng xử lý, tháo gỡ thật nhanh.

Về những kiến nghị, đề xuất của các xã, phường, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giao các ban, sở, ngành trả lời đầy đủ, cụ thể, rõ ràng bằng văn bản để các địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời, cần tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên các tổ công tác, nhóm hỗ trợ các xã, phường để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các xã, phường cần đẩy nhanh triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch; triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy hiệu quả công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. "Nhiệm vụ trong thời gian tới của các xã, phường là rất nặng nề bởi đây là trung tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất nỗ lực vượt qua thách thức, trên cơ sở các xã, phường quyết tâm, tỉnh đồng hành thì những khó khăn sẽ sớm được giải quyết", ông Nghĩa nhấn mạnh.