Bắt nhân viên công ty bảo hiểm tham ô hơn 1,7 tỷ đồng

TPO - Được công ty ủy quyền thu phí bảo hiểm của khách hàng, tuy nhiên đối tượng lợi dụng vị trí công việc được giao chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 5/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (38 tuổi, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Minh Quang. Ảnh CA

Quang là nhân viên Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Công ty Chubb Life) có địa chỉ ở quận 1, TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định, ngày 6/6/2017, Công ty Chubb Life ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thực hiện thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Tuy nhiên, từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang đã thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng tiền nợ thẻ tín dụng (tổng số hơn 1,76 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Quang không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Tham ô tài sản” nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 4/9, sau thời gian xác minh, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.