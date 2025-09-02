Bắt giữ chủ quán bar và nhân viên chứa chấp sử dụng ma túy tại Đà Nẵng

TPO - Cùng với 4 khách hàng, chủ quán bar cùng nhân viên quán bị bắt vì hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar.

Công an đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh CA

Lúc 0h ngày 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra phòng VIP 2, quán Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP. Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh T. (25 tuổi, trú tổ 55, phường Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng), Trương Thanh B. (24 tuổi, trú tổ 35, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Văn H. (29 tuổi, trú tổ 41, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân B. (24 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 đĩa sứ có dính chất bột trắng, 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 viên nén, 1 vỏ ni lông màu cam, 1 chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ cùng một máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào sử dụng. Đáng chú ý, Phạm Văn A. (23 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) – nhân viên quán và Phạm Thị Minh T. (33 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) – chủ quán, đã biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy tại quán. Tại thời điểm kiểm tra, A. và T. đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh T., Trương Thanh B., Văn H., Nguyễn Xuân B. về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đồng thời công an cũng bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn A. và Phạm Thị Minh T. về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.