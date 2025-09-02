Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ chủ quán bar và nhân viên chứa chấp sử dụng ma túy tại Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cùng với 4 khách hàng, chủ quán bar cùng nhân viên quán bị bắt vì hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar.

649eb304660bed55b41a.jpg
Công an đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh CA

Lúc 0h ngày 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra phòng VIP 2, quán Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP. Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh T. (25 tuổi, trú tổ 55, phường Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng), Trương Thanh B. (24 tuổi, trú tổ 35, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Văn H. (29 tuổi, trú tổ 41, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân B. (24 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 đĩa sứ có dính chất bột trắng, 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 viên nén, 1 vỏ ni lông màu cam, 1 chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ cùng một máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào sử dụng. Đáng chú ý, Phạm Văn A. (23 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) – nhân viên quán và Phạm Thị Minh T. (33 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) – chủ quán, đã biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy tại quán. Tại thời điểm kiểm tra, A. và T. đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh T., Trương Thanh B., Văn H., Nguyễn Xuân B. về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đồng thời công an cũng bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn A. và Phạm Thị Minh T. về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hoài Văn
#đà nẵng #quán bar #ma túy #bắt giữ #chứa chấp ma túy #công an đà nẵng #Air Force One

Xem thêm

Cùng chuyên mục