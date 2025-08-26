Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát ập vào khách sạn ở Nha Trang, phát hiện nhiều người 'chơi' ma túy

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ập vào một khách sạn tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cảnh sát đã phát hiện nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy cùng các tang vật liên quan.

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với nhóm thanh niên dương tính với chất ma túy trong một khách sạn tại phường Nha Trang.

anh-man-hinh-2025-08-26-luc-155433.png
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạn bị bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, thực hiện cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, khoảng 1h sáng 24/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Nha Trang tiến hành kiểm tra một khách sạn trên đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang.

Tại đây, công an phát hiện 2 phòng tại tầng 3 của khách sạn trên có nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một số tinh thể dạng bột mịn màu trắng, các viên nén nghi là ma túy cùng một số tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy như: đĩa sứ, thẻ nhựa...

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đến thuê phòng, loa, đèn của khách sạn để sử dụng ma túy. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, trong đó có có cả lễ tân khách sạn.

Phùng Quang
#Ma túy #khách sạn #Nha Trang #Công an tỉnh Khánh Hòa #tang vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục