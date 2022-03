Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trong khách sạn, phát hiện 2 khẩu súng

TPO - TIN NÓNG ngày 16/3: Rút súng bắn tài xế taxi vì không tìm được bạn gái; Ba cán bộ tỉnh bị công an tạm giữ phục vụ điều tra; Gã đàn ông truy sát mẹ con người tình vì ghen...

TPO - Công an xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang ( Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt Nguyễn Duy Đăng (SN 1992, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.