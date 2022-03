Bản tin Hình sự: Gã đàn ông truy sát mẹ con người tình vì ghen

TPO - TIN NÓNG ngày 16/3: Rút súng bắn tài xế taxi vì không tìm được bạn gái; Ba cán bộ tỉnh bị công an tạm giữ phục vụ điều tra; Gã đàn ông truy sát mẹ con người tình vì ghen...

Công an huyện Bến Lức (Long An) đã tạm giữ Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Khai với CQĐT, Chiến cho biết do nghi ngờ người tình 47 tuổi "phản bội", nên cầm hai con dao truy sát đâm chém người tình nhiều nhát. Con trai nạn nhân can ngăn cũng bị chém vào đầu, trọng thương. Hai mẹ con tri hô, kêu cứu, bỏ chạy ra ngoài rồi trốn vào cửa hàng điện thoại cách đó 10 m. Chiến đuổi kịp, tiếp tục ra tay với người tình. Hậu quả người tình của Chiến tử vong sau đó, còn người con trai bị thương.

Nghi ngờ tài xế T.B.T (SN 1987) điều khiển taxi chở bạn gái mình rời đi, nhưng không chịu thông tin cho mình biết cô gái này đang ở đâu, nên Trần Văn Linh (SN 1996) tức giận, rút súng bắn anh T bị thương. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bắt được Linh, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP HCM, thu giữ khẩu súng gây án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ 40 thanh niên mang dao phóng lợn rượt đuổi nhau trên đường phố ở quận Lê Chân (Hải Phòng), mới đây công an quận Lê Chân đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa phối hợp cùng VKSND Tối cao và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực địa dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP Phan Thiết (tên thương mại là dự án Hamubay Phan Thiết). Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ký kết luận về việc UBND tỉnh Bình Thuận giao hàng loạt lô “đất vàng” không qua đấu giá, trong đó có dự án Hamubay Phan Thiết. (Xem chi tiết)

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ 2 cán bộ ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, 1 cán bộ ở Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”... liên quan đến một số dự án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ khai thác lâm sản trái phép quy mô lớn ở thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) Tiền Phong phản ánh, qua đấu tranh, công an đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng. Trong đó, Dương Văn Tuấn (31 tuổi) thừa nhận, khoảng một tháng trước cùng đồng bọn khu vực suối Đăk Snghé thuộc địa phận thị trấn Măng Đen để khai thác gỗ. Trong đó, Tuấn, A Thuửi và Thế trực tiếp cắt hạ, bổ lóng, cưa xẻ 24/26 gốc gỗ. Sau khi khai thác gỗ, nhóm đối tượng trên còn livestream khoe hình ảnh đường kính, kích thước để bán. (Xem chi tiết)