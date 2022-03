Bản tin Hình sự: Nguyên nhân thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết trên đường

TPO - TIN NÓNG ngày 14/3: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị cáo buộc làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng; Bắt kẻ vác dao chọc tiết lợn cướp tài sản tại cửa hàng Circle K; Thiếu niên 15 tuổi tử vong vì bị nã súng vào người...

Huỳnh Bảo Sang (15 tuổi) chở phía sau cậu bạn 14 tuổi trên đường Đinh Bộ Lĩnh (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Ty (SN 2005) và Nguyễn Thành Mạnh (SN 2001). Sau đó, Sang bị 2 thanh niên trên dùng súng bắn tử vong. Công an TP Mỹ Tho đã bắt tạm giam Ty và Mạnh để điều tra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Mới đây, tại UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 28 bị can liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, tại bản kết luận điều tra bổ sung này, ngoài bị truy về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2) cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố thêm tội "Tham ô tài sản". (Xem chi tiết)

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho Tổng công ty 3/2, mới đây CQĐT cáo buộc ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương biết Cục thuế tỉnh này, đề xuất áp giá đất quy định năm 2006. để tính tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 năm 2012, là trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện. "Hành vi của cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trực tiếp làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng cho ngân sách", kết luận điều tra nêu. (Xem chi tiết)

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ Lê Văn Thường (SN 1990, Tuyên Quang) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Thường cầm dao chọc tiết lợn đe dọa, cướp 1 triệu đồng của nhân viên tại cửa hàng Circle K, ở Khu đô thị Văn Phú. Sau đó, Thường bỏ trốn về nhà bạn gái tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá và sử dụng hết số tiền cướp được. (Xem chi tiết)

Thanh tra Bộ Công an vừa có thông báo gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Theo đó, 0692326555 là số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an để thay thế cho số điện thoại cũ. Đây là số điện thoại tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS công an. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Ngô Hoàng Giang (54 tuổi, Đồng Nai) để điều tra hành vi 'trộm cắp tài sản'. Trước đó, Giang đi xe máy đến một khu phòng trọ trên đường 26, phường Phước Long A, TP Thủ Đức. Thấy khu trọ vắng vẻ vì mọi người đã đi làm hết, Giang dùng dụng cụ phá khóa, vào trong căn phòng trọ lấy trộm một laptop, điện thoại di động rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Làm việc với Công an, Giang khai nhận trước đó hai ngày đã đột nhập khu trọ khác và cũng lấy được hai laptop. (Xem chi tiết)