Bản tin Hình sự: Chị đưa 3 em gái sang Trung Quốc bán dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 12/3: Con nhang, đệ tử sập bẫy thầy phong thuỷ; Vợ giết chồng ở Quảng Trị nghi bị tâm thần; Truy bắt nghi can giết người vì bị nhắc nhở ăn nhậu gây ồn ào; Chị đưa 3 em gái sang Trung Quốc bán dâm...

Công an Lào Cai đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Khoàng Thị Vân (SN 1982), Vàng Thị Huệ (SN 2001, Điện Biên), Nguyễn Văn Công (SN 1991, Yên Bái) và Vàng Văn Mạnh (SN 1992), về tội mua bán trẻ em dưới 16 tuổi và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo hồ sơ, Vân đã cấu kết với các đối tượng vừa nêu, để đưa em gái là V.T. L (SN 2006) và 2 em gái họ là V.T.N (SN 2007), V.T. B (SN 2006) đi làm gái mại dâm ở Hà Khẩu - Lào Cai, với mức lương 15 - 20 triệu đồng/ tháng.

Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” trên địa bàn huyện Diễn Châu, do Tô Ngọc Pháp (SN 1995) cầm đầu. Theo điều tra, để qua mặt công an, Pháp thường chọn những trang trại chăn nuôi nằm biệt lập giữa đồng, cách xa khu dân cư, để tổ chức sòng bài và dễ dàng tẩu thoát nếu bị phát hiện. Đồng thời, các địa điểm cũng được thay đổi liên tục để tránh bị chú ý. (Xem chi tiết)

Thấy thầy phong thủy tên “Nguyễn Thành” mà mình quen qua Zalo, nói đang làm nhóm trưởng cho một sàn đầu tư tài chính uy tín, chị T liền tham gia cùng. Sau lần đầu tham gia, thấy rút được lãi nhiều, chị T đầu tư hơn 200 triệu đồng để “chơi lớn”. Tuy nhiên, gần đây khi đặt lệnh rút tiền lãi không được, chị T gọi cho thầy Thành thì mất liên lạc. Công an Vĩnh Phúc đang xác minh, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn vợ chồng, bà Nguyễn Thị Xuân T (SN 1969), có dấu hiệu bị tâm thần dùng dao đâm vào lồng ngực chồng là ông Nguyễn Đạo L (SN 1969), khiến ông này tử vong. Công an Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Bộ Tư pháp vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu giá đất, đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả sau vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Trong đó, Bộ này cho biết: “Pháp luật về đất đai hiện hành chưa có quy định cấm tham gia đấu giá đối với cá nhân, doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá". (Xem chi tiết)

Thấy nhóm S.Q.N (19 tuổi), N.T.H (25 tuổi) ăn nhậu trước nhà gây ồn ào, bà N.Th.H ra nhắc nhở thì bị nhóm này chửi bới rồi đe dọa. Bất lực, bà H gọi con trai tên C.K.T (26 tuổi) xử lý. Anh T sau đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên, rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu H. Thấy vậy N dùng dao đâm sau lưng anh T, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, rồi tử vong. Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đang khẩn trương truy bắt N và H để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 12/3, một người đàn ông chạy xe máy qua khu vực đậu ô tô trên đường số 40, phường Tân Phong, quận 7 (TP HCM), rồi tiến đến làm gì đó dưới gần 2 chiếc ô tô. Sau đó, người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn và thấy 2 chiếc ô tô vừa nêu bốc cháy dữ dội. Cùng thời điểm, 1 chiếc ô tô cách đó 300m cũng bị cháy rụi. Công an quận 7 đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)