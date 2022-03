Ba xe ô tô bị đốt cháy trong đêm ở TPHCM

TPO - Nghe tiếng nổ lớn ngoài đường lúc rạng sáng, người dân chạy ra kiểm tra thì thấy 3 chiếc xe ô tô đang bùng cháy dữ dội.

Ngày 12/3, Công an quận 7, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ 3 chiếc ôtô bị đốt cháy trên địa bàn.

Rạng sáng cùng ngày, người dân sống trên đường số 40, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM nghe tiếng nổ lớn nên ra kiểm tra thì phát hiện 2 chiếc ô tô đậu gần nhau đang bốc cháy dữ dội.

Nhiều người hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa chạy đến kịp thời dập lửa cứu được chiếc xe ôtô hiệu Mitsubishi Xpander, chiếc còn lại hiệu Vios bị lửa thiêu cháy gây hư hỏng nặng. Cùng thời điểm, một chiếc ô tô hiệu Honda CR-V đậu cách đó khoảng 300m cũng bị cháy rụi.

Theo hình ảnh camera an ninh của nhà dân ghi lại, khoảng 3h54 phút sáng, một người đàn ông chạy xe máy qua khu vực này rồi tiến đến làm gì đó dưới gầm hai chiếc ô tô, ngay sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực điều tra vụ việc.