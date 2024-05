Tin mới nhất vụ chồng thoi thóp, vợ tử vong trong căn nhà ở Bình Dương

TPO - Người chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.

Ngày 7/5, dù được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu song người đàn ông đã tử vong. Như vậy, vụ cháy nhà trên đường NF5 (phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra ngày 6/5 đã khiến cả hai vợ chồng tử vong. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể hai vợ chồng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 6/5, Công an phường Chánh Phú Hòa nhận được tin báo của người dân về vụ cháy nhà ở trên đường NF5. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bến Cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi tới nơi, đám cháy đã được dập tắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã tử vong. Người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch. Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan điều tra xác định anh Q.V.B. (sinh năm 1991) và chị V.T.H. (sinh năm 1990) là vợ chồng, cùng có hộ khẩu thường trú tại đường NF5 (khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Hiện tại, chị H. đã có đơn xin ly hôn với anh B. gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát. Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã tự thiêu. Hai vợ chồng anh B. sinh sống bằng nghề bán tạp hóa và nước giải khát. Cả hai có 2 con nhỏ. Khi xảy ra vụ việc, các bé đều đã đi học.