Xác định nguyên nhân chồng thoi thóp, vợ tử vong trong căn nhà ở Bình Dương

TPO - Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc là do xảy ra mâu thuẫn. Hai vợ chồng trên đã nộp đơn xin ly hôn và đang chờ tòa án giải quyết.

Chiều 6/5, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan điều tra xác định anh Q.V.B. (sinh năm 1991) và chị V.T.H. (sinh năm 1990) là vợ chồng hợp pháp, cùng có hộ khẩu thường trú tại đường NF5 (khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Hiện tại, chị H. đã có đơn xin ly hôn với anh B. gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát. Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã tự thiêu.

Đại diện Công an thành phố Bến Cát cho biết thêm, khoảng 8h30 ngày 6/5, Công an phường Chánh Phú Hòa nhận được tin báo của người dân về việc cháy nhà ở trên đường NF5. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bến Cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi tới nơi, đám cháy trong nhà dân đã được dập tắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã chết và người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người phát hiện vụ việc đầu tiên là ông T.V.L. (sinh năm 1976, ở đối diện căn nhà xảy ra vụ việc). Theo lời ông L., khi thấy nhiều khói và lửa nên chạy tới cứu giúp và hô hoán nhiều người cùng tới hỗ trợ dập lửa. Sau khi chữa cháy xong, mọi người phát hiện người phụ nữ trong nhà nằm sấp dưới nền trong tình trạng đã tử vong. Người chồng nằm sấp kế bên còn cử động nên đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Trước đó, PV Tiền Phong đưa tin, sáng cùng ngày, người dân phát hiện trong căn nhà trên đường NF5 một phụ nữ đã tử vong, người đàn ông còn thoi thóp nên đưa đi cấp cứu. Công an địa phương sau đó đến phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.