Nữ giám đốc công ty môi trường bị khởi tố vì trốn thuế

TPO - Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị do bà Nguyễn Thị Nhị làm giám đốc đã trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 133 triệu đồng.

Ngày 6/5, thông tin từ Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị) để điều tra về tội trốn thuế.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị thực hiện hành vi không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt để xác định số tiền thuế phải nộp; không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Căn cứ thông tin tài liệu xác minh xác định, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị đã trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 133 triệu đồng vào năm 2021, 2022.