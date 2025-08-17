Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các hình thức mại dâm, ma túy 'núp bóng' tại quán karaoke

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm vi phạm về ma túy, mại dâm.

UBND TP Hà Nội cho biết dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác quản lý, nhưng các vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm núp bóng trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện vẫn xảy ra.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025 Công an TP Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn, và đã phát hiện nhiều vi phạm.

Điển hình trong đó là vi phạm của các cơ sở kinh doanh tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (nay thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán Karaoke Sao Băng có 11/23 trường hợp dương tính với chất ma tuý; quán Karaoke KTV có 7/12 trường hợp dương tính với chất ma tuý. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp.

Ảnh minh họa

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề dễ phát sinh vi phạm pháp luật, ổn định tình hình an ninh, trật tự, không hình thành điểm nóng, phức tạp trên địa bàn thành phố trong thực tiễn tình hình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.



Theo đó, Công an TP Hà Nội được giao tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã phối hợp quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

UBND các xã, phường được giao tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ dễ phát sinh vi phạm.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiến nghị xử lý các cơ sở dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn; phối hợp chặt chẽ với công an trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các loại hình karaoke, bar, lưu trú, kinh doanh pháo hoa - những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.

Thành phố lưu ý, phải quán triệt cho toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, người lao động có liên quan trực tiếp cam kết việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật. "Tuyệt đối không được bao che, can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng", Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu.