Pháp luật

Bắt 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 3,7kg ma túy

Phạm Nguyễn
TPO - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe máy của Châu Trọng Giàu có cất giấu 1 khối hình hộp được quấn băng keo màu đen, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý với tổng trọng lượng 3.668gam. Từ lời khai ban đầu của Giàu, lực lượng chức năng tiến hành truy xét, bắt giữ thêm đối tượng Lê Ngọc Đăng Khôi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) vừa triệt phá, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 3,7kg ma túy từ biên giới vào nội địa.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 55, ngày 10/8, tại khu vực mốc 187 thuộc địa bàn ấp 6, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phối hợp Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đoàn đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm miền Nam, Phòng PC04, Công an xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Châu Trọng Giàu (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe máy của Giàu có cất giấu 1 khối hình hộp được quấn băng keo màu đen, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý với tổng trọng lượng 3.668gam.

Từ lời khai ban đầu của Châu Trọng Giàu, lực lượng chức năng tiến hành truy xét, bắt giữ thêm đối tượng Lê Ngọc Đăng Khôi (17 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh). Khôi khai nhận còn tàng trữ 1 gói màu đen là ma túy tại nhà cha ruột.

Khám xét tại nhà cha ruột Khôi, lực lượng chức năng thu giữ gói ma túy có khối lượng khoảng 104g.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, áp giải đối tượng cùng tang vật, phương tiện đồ vật, tài liệu khác có liên quan về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án theo thẩm quyền để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Nguyễn
#Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 3 #7kg ma túy tại Tây Ninh

