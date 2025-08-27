Vận chuyển hơn 30 bánh ma túy, hai bị cáo lĩnh án chung thân

TPO - Là người dân sống ở khu vực biên giới Việt - Trung, nhóm đối tượng ở Lạng Sơn câu kết với nhau nhận vận chuyển nhiều lần với hơn 30 bánh ma túy sang bên kia biên giới.

Ngày 27/8, tại Hội trường UBND xã Lộc Bình, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hoàng Ngọc Khánh (SN 1996, trú tại khu 1, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) và Hà Văn Thành (SN 1984, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Khánh và Thành khai nhận vận chuyển thuê ma túy bán sang Trung Quốc lấy tiền công. Ảnh: B.T

Theo cáo trạng, ngày 10/7/2024, lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ 2 đối tượng người Quảng Tây khi đang vận chuyển 19 bánh heroin (hơn 6,6 kg). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được nhận từ nhóm người Việt Nam tại khu vực biên giới Việt – Trung.

Từ nguồn tin phối hợp, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành vào cuộc điều tra, xác định Hoàng Văn Uy (SN 1984, trú tại thôn Pò Cại, xã Hoàng Văn Thụ) là chủ mưu, bàn bạc và thuê Hoàng Ngọc Khánh vận chuyển 20 bánh ma túy heroin với giá khoảng gần chục triệu đồng. Khánh đồng ý và lôi kéo thêm Hà Văn Thành cùng một số đối tượng khác tham gia. Tuy nhiên, trước khi giao bán cho các đối tượng Trung Quốc, Khánh đã giữ lại 1 bánh để cùng đồng bọn bán kiếm lời.

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận thêm trước đó, vào tháng 10 và tháng 12/2023, Khánh đã 2 lần tham gia vận chuyển ma túy thuê với tổng cộng 15 bánh heroin…

Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án tù chung thân cho 2 bị cáo. Ảnh: B.T

Sau khi xem xét đầy đủ chứng cứ và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Khánh, Hà Văn Thành nhận mức án tù chung thân, đồng thời truy thu số tiền bất chính do phạm tội mà có. Đối với các đối tượng liên quan đến vụ án hiện bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.