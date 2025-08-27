Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phá đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 27/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Trước đó, ngày 11/8, tại khu vực Bến xe khách Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an và Công an phường Bắc Giang đấu tranh làm rõ, bắt quả tang đối tượng Chu Hồng Việt (SN 1975, trú tại TDP Đồng Cửa, phường Bắc Giang) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Lực lượng công an thu giữ 2 khối hình chữ nhật chứa 591,86 gam heroin và 1 gói nilon màu trắng chứa 676,20 gam ma túy tổng hợp (methamphetamine).

Mở rộng điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Bách (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng), đang ở tỉnh Udomxay - CHDCND Lào và Bandit Sitthirat (SN 1980, quốc tịch Lào, trú tại tỉnh Udomxay) đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Chu Hồng Việt.

matuy1.jpg
Tang vật thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, hành vi của các đối tượng trong vụ án thể hiện tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, xuyên quốc gia. Trong đó, Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat là những mắt xích quan trọng, tham gia cung cấp, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, góp phần hình thành đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Nguyễn Thắng
#phá đường dây ma túy Bắc Ninh #buôn bán ma túy xuyên quốc gia #ma túy Heroine và ma túy đá #đấu tranh tội phạm ma túy Bắc Ninh #bắt giữ ma túy trái phép #đường dây ma túy Lào-Việt Nam #quản lý tội phạm ma túy Bắc Ninh #thu giữ ma túy lớn Bắc Ninh #điều tra tội phạm ma túy xuyên quốc gia #vai trò của đối tượng trong đường dây ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục