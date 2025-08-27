Phá đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia

TPO - Ngày 27/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Trước đó, ngày 11/8, tại khu vực Bến xe khách Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an và Công an phường Bắc Giang đấu tranh làm rõ, bắt quả tang đối tượng Chu Hồng Việt (SN 1975, trú tại TDP Đồng Cửa, phường Bắc Giang) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Lực lượng công an thu giữ 2 khối hình chữ nhật chứa 591,86 gam heroin và 1 gói nilon màu trắng chứa 676,20 gam ma túy tổng hợp (methamphetamine).

Mở rộng điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Bách (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng), đang ở tỉnh Udomxay - CHDCND Lào và Bandit Sitthirat (SN 1980, quốc tịch Lào, trú tại tỉnh Udomxay) đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Chu Hồng Việt.

Tang vật thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, hành vi của các đối tượng trong vụ án thể hiện tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, xuyên quốc gia. Trong đó, Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat là những mắt xích quan trọng, tham gia cung cấp, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, góp phần hình thành đường dây ma túy xuyên quốc gia.