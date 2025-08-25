Khởi tố đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hầu Chẩn Hoà (sinh năm 1964, trú tại thôn Tòng Già, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/8/2025, tại thôn Tân Thắng, xã Bảo Thắng, lực lượng Công an xã Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Phong Hải bắt quả tang Hầu Chẩn Hoà đang giao dịch ma túy.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ trong túi đeo của đối tượng 6.000 viên ma túy tổng hợp, tổng khối lượng 568,946g. Tại cơ quan công an, Hầu Chẩn Hoà khai đã mua số ma túy trên với giá 120 triệu đồng để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Hầu Chẩn Hòa cùng toàn bộ vật chứng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Hiện vụ án cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.