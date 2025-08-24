Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh:

Tiếp viên hàng không khỏa thân, 'phê' ma túy đá

Hồng Nhung

TPO - Một tiếp viên hàng không của British Airways đã bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân và mất kiểm soát trong nhà vệ sinh trên chuyến bay từ California, Mỹ đến London, Anh sau khi sử dụng ma túy đá.

Người bị phát hiện là tiếp viên hàng không Haden Pentecost (41 tuổi). Trước khi cất cánh, Pentecost đã có biểu hiện bất thường: Toát mồ hôi, nói lảm nhảm và không thể tham gia kiểm tra an toàn bay. Khi than phiền đau bụng và xin thay quần áo, anh ta đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.

Khi mở cửa, đồng nghiệp kinh ngạc thấy Pentecost hoàn toàn khỏa thân và không ý thức được tình trạng của mình. Một tiếp viên đã phải mặc lại quần áo và đưa anh về ghế trống.

tempimageunwedi.jpg
Pentecost sau đó đã bị British Airways sa thải. Ảnh: Aviation A2Z.

Cơ trưởng sau đó trực tiếp làm việc với Pentecost và gọi chuyên gia y tế hỗ trợ. Trong suốt chuyến bay, anh ta được theo dõi sức khỏe 20 phút một lần cho đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay Heathrow, Anh, nơi lực lượng y tế chờ sẵn để đưa vào bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Pentecost có chất methamphetamine và amphetamine trong cơ thể. Anh ta bị British Airways lập tức sa thải.

Tại phiên tòa sơ thẩm Uxbridge ngày 23/8, Pentecost thừa nhận tội danh thực hiện nhiệm vụ hàng không trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi ma túy. Anh được tại ngoại và sẽ chờ tuyên án tại Tòa án Hoàng gia Isleworth.

Điều gây chú ý là Pentecost từng góp mặt trong video an toàn bay nổi tiếng của British Airways ra mắt năm ngoái. Trong clip này, toàn bộ nhân vật đều do nhân viên hãng đảm nhận. Pentecost vào vai một quý ông, hóa trang với tóc giả và trang điểm cầu kỳ.

Hiện British Airways chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Hồng Nhung
Daily Mail
