Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/8, cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ thuộc phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh). Kiểm tra phòng trọ của nạn nhân, Công an phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Nếnh cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26/8/2025, Chủ tịch UBND phường và Công an phường Nếnh nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 thi thể nạn nhân là nữ giới chết trong tư thế nằm sấp mặt xuống hồ thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chủ tịch UBND phường Nếnh đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập hội đồng khám nghiệm tử thi. Qua quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện bên trong túi xách cầm tay có CCCD tên Giàng Thị C (SN 2009, trú tại Yên Minh, Hà Giang).

538323591-745472178249152-3956072012363615725-n.jpg
Hiện trường vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày 26/8, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể là nữ giới chết tại hồ thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3 (phường Nếnh), có CCCD tên Lù Thị S (SN 2009, trú tại Yên Minh, Hà Giang).

Qua xác minh ban đầu, 2 nạn nhân thuê trọ tại nhà bà Thân Thị V ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh. Tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình. Nguyên nhân ban đầu xác định 2 nạn nhân chết do tự tử. Hiện Cơ quan Công an đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân.

Nguyễn Thắng
#thi thể nữ giới hồ Bắc Ninh #tự tử tại hồ Nếnh #mảnh giấy nhắn gửi gia đình #phát hiện thi thể trên mặt hồ #điều tra nguyên nhân tử vong #công an Bắc Ninh khám nghiệm #nạn nhân thuê trọ phường Nếnh #thi thể nữ giới Yên Minh Hà Giang #giấy tờ tùy thân trong túi xách #báo động về tự tử trẻ tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục