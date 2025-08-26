Phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 26/8, cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ thuộc phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh). Kiểm tra phòng trọ của nạn nhân, Công an phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Nếnh cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26/8/2025, Chủ tịch UBND phường và Công an phường Nếnh nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 thi thể nạn nhân là nữ giới chết trong tư thế nằm sấp mặt xuống hồ thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chủ tịch UBND phường Nếnh đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập hội đồng khám nghiệm tử thi. Qua quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện bên trong túi xách cầm tay có CCCD tên Giàng Thị C (SN 2009, trú tại Yên Minh, Hà Giang).

Hiện trường vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày 26/8, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể là nữ giới chết tại hồ thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3 (phường Nếnh), có CCCD tên Lù Thị S (SN 2009, trú tại Yên Minh, Hà Giang).

Qua xác minh ban đầu, 2 nạn nhân thuê trọ tại nhà bà Thân Thị V ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh. Tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình. Nguyên nhân ban đầu xác định 2 nạn nhân chết do tự tử. Hiện Cơ quan Công an đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân.