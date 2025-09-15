Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo triệt phá hàng loạt tụ điểm 'bay lắc'

Tiền Lê
TPO - Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo triệt phá hàng loạt tụ điểm, phát hiện 148 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đột kích, phát hiện các cặp nam nữ tụ tập "bay lắc".

Ngày 15/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, triệt phá hàng loạt tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích kiểm tra các tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn phường Diên Hồng.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra tại quán karaoke V. (số 144/11 đường Wừu) cùng 3 nhà nghỉ không có biển hiệu tại số 22 đường Thống Nhất, số 102 đường Cao Bá Quát, số 35C Đống Đa.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo vụ án.

3 nhà nghỉ này trước đó đều kinh doanh loại hình giải trí karaoke, song thời gian qua đã ngừng hoạt động và chuyển sang hình thức nhà nghỉ.

Bước đầu, cơ quan công an phát hiện 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA)…

Tiền Lê
