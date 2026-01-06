Đình chỉ quán bar ở Nha Trang sau vụ nhân viên cầm xẻng đe dọa khách nước ngoài

Ngày 6/1, ông Lê Tiến Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, UBND phường đã đình chỉ hoạt động đối với quán Bluesea Beach sau vụ việc nhóm nhân viên của quán cầm xẻng đe dọa du khách nước ngoài tại khu vực bãi biển Nha Trang.

Theo ông Vĩnh, quyết định đình chỉ được đưa ra do quán Bluesea Beach chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên bờ biển, đảm bảo an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.

Nhóm thanh niên cầm xẻng dọa đánh du khách nước ngoài. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc, đại diện quán Bluesea Beach cho biết sự việc xảy ra vào buổi tối, thời điểm trước Tết Dương lịch. Khi đó, một nhóm du khách nước ngoài khoảng 3 - 4 người đi ngang qua quán, trong đó có hai người có biểu hiện say xỉn, đã tiếp cận bàn nơi một số khách nữ đang ngồi và có hành vi quấy rối.

Phát hiện sự việc, nhân viên quán đến mời hai du khách ra ngoài nhưng không nhận được sự hợp tác. Sau đó, một số nhân viên cầm gậy và xẻng để đe dọa, nhằm buộc hai người rời khỏi khu vực quán, đồng thời khẳng định không có hành vi tấn công du khách.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài hơn một phút, ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên người Việt và các du khách nước ngoài tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang. Theo nội dung clip, hai du khách đứng trên lối đi bộ trong công viên xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên.

Sau đó, một người đàn ông trong nhóm cầm xẻng chạy tới, vung lên cao để đe dọa hai du khách. Chưa dừng lại, một thanh niên khác tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng dọa đánh. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.