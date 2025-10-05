Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khách du lịch Anh gây náo loạn quán bar ở Đà Nẵng, đánh cả mẹ ruột

Hồng Nhung

TPO - Một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa nhóm du khách người Anh đã khiến một quán bar ở trung tâm Đà Nẵng rơi vào hỗn loạn, gây bức xúc trong cộng đồng và làm dấy lên lo ngại về an ninh du lịch tại địa phương.

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra khi hai người đàn ông ngoại quốc tranh cãi gay gắt về hóa đơn thanh toán. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một người bất ngờ ném máy quẹt thẻ qua phòng và xô ngã một phụ nữ. Những người có mặt trong quán đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

bat-2.jpg
Một gã đàn ông dường như bắt đầu xô đẩy những người khác.

Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ảnh tượng hỗn loạn diễn ra như một “trận chiến” bàn ghế bị lật tung, ly thủy tinh vỡ nát, và hàng chục người lao vào can ngăn. Đáng chú ý, một đoạn clip khác cho thấy người đàn ông ném máy quẹt thẻ đã túm cổ một phụ nữ từ phía sau, kéo ngã cô xuống đất và liên tục tấn công.

Một người chứng kiến hoảng hốt hét lên: “Trời ơi, đó là mẹ anh! Mẹ anh đang nằm dưới đất kìa!”

Hiện chưa rõ người đàn ông này có cố ý tấn công mẹ mình hay bà bị cuốn vào cuộc ẩu đả. Tuy nhiên, theo lời kể của nhân chứng, hai người đàn ông ngoại quốc đã tấn công bất kỳ ai cố gắng can thiệp, thậm chí dùng bi-a làm vũ khí và đe dọa giết người.

Một số nạn nhân bị thương, trong đó có người phải khâu vết rách và một người khác bị chấn động não.

Nhân viên quán bar cùng các vị khách đã cố gắng khống chế tình hình cho đến khi lực lượng chức năng có mặt.

bat.jpg
Quán bar trở nên hỗn loạn.

Hình ảnh vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận phẫn nộ. Nhiều người dân Đà Nẵng kêu gọi chính quyền vào cuộc, xử lý nghiêm các du khách gây rối, nhằm bảo vệ hình ảnh thành phố du lịch an toàn, văn minh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền địa phương đang nỗ lực quảng bá Đà Nẵng như điểm đến thân thiện và an toàn cho du khách quốc tế, giữa lúc các vụ xô xát và bạo lực liên quan đến người nước ngoài tại các khu du lịch khác đang có xu hướng gia tăng.

Cơ quan chức năng hiện đang xác minh danh tính nhóm du khách và điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Hồng Nhung
The Sun
#du lịch #du lịch Đà Nẵng #du khách đánh nhau #du khách gây náo loạn #quán bar

Xem thêm

Cùng chuyên mục