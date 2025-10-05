Khách du lịch Anh gây náo loạn quán bar ở Đà Nẵng, đánh cả mẹ ruột

TPO - Một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa nhóm du khách người Anh đã khiến một quán bar ở trung tâm Đà Nẵng rơi vào hỗn loạn, gây bức xúc trong cộng đồng và làm dấy lên lo ngại về an ninh du lịch tại địa phương.

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra khi hai người đàn ông ngoại quốc tranh cãi gay gắt về hóa đơn thanh toán. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một người bất ngờ ném máy quẹt thẻ qua phòng và xô ngã một phụ nữ. Những người có mặt trong quán đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Một gã đàn ông dường như bắt đầu xô đẩy những người khác.

Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ảnh tượng hỗn loạn diễn ra như một “trận chiến” bàn ghế bị lật tung, ly thủy tinh vỡ nát, và hàng chục người lao vào can ngăn. Đáng chú ý, một đoạn clip khác cho thấy người đàn ông ném máy quẹt thẻ đã túm cổ một phụ nữ từ phía sau, kéo ngã cô xuống đất và liên tục tấn công.

Một người chứng kiến hoảng hốt hét lên: “Trời ơi, đó là mẹ anh! Mẹ anh đang nằm dưới đất kìa!”

Hiện chưa rõ người đàn ông này có cố ý tấn công mẹ mình hay bà bị cuốn vào cuộc ẩu đả. Tuy nhiên, theo lời kể của nhân chứng, hai người đàn ông ngoại quốc đã tấn công bất kỳ ai cố gắng can thiệp, thậm chí dùng bi-a làm vũ khí và đe dọa giết người.

Một số nạn nhân bị thương, trong đó có người phải khâu vết rách và một người khác bị chấn động não.

Nhân viên quán bar cùng các vị khách đã cố gắng khống chế tình hình cho đến khi lực lượng chức năng có mặt.

Quán bar trở nên hỗn loạn.

Hình ảnh vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận phẫn nộ. Nhiều người dân Đà Nẵng kêu gọi chính quyền vào cuộc, xử lý nghiêm các du khách gây rối, nhằm bảo vệ hình ảnh thành phố du lịch an toàn, văn minh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền địa phương đang nỗ lực quảng bá Đà Nẵng như điểm đến thân thiện và an toàn cho du khách quốc tế, giữa lúc các vụ xô xát và bạo lực liên quan đến người nước ngoài tại các khu du lịch khác đang có xu hướng gia tăng.

Cơ quan chức năng hiện đang xác minh danh tính nhóm du khách và điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ việc.