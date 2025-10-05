Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Chợ phiên di sản hấp dẫn du khách Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rất đông du khách và người dân đổ về khu đô thị nghỉ dưỡng gần bãi biển An Bàng, TP. Đà Nẵng tham gia chợ phiên di sản, hào hứng trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật mang đậm dấu ấn phố Hội.

Chiều tối 4/10, rất đông người dân và du khách đổ về tham gia sự kiện Chợ phiên di sản lần thứ 2 trên đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn, với nhiều hoạt động đặc sắc.

f5bd6715ed8c67d23e9d.jpg
cho-phien-di-san-2-51.jpg
d8ff25a7af3e25607c2f-683.jpg
936848e5c27c4822116d-9381.jpg
Du khách hào hứng trải nghiệm Chợ phiên di sản.

Du khách và cộng đồng cùng trải nghiệm không gian văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm dấu ấn phố Hội.

Ngoài ra, bạn trẻ và du khách khám phá các gian hàng thủ công, đắm mình trong nghệ thuật đường phố, check-in những góc sống động, rực rỡ đèn lồng và sắc màu di sản.

1afa7b3df1a47bfa22b5.jpg
3e6db6db3c42b61cef53.jpg
cho-phien-1.jpg
cho-phien-di-san-8.jpg
Bạn trẻ hào hứng thưởng thức món ăn đặc sản - tinh hoa ẩm thực Hội An như cao lầu, mì Quảng, bánh đập, chè bắp, tàu phớ, xoa xoa…

Các trò chơi dân gian, trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng đặc biệt thu hút các thực khách “nhí”. Chương trình diễn ra đúng dịp Tết Trung thu, du khách được “đãi” với màn biểu diễn múa lân đặc sắc.

cho-phien-di-san-3.jpg
cho-phien-di-san-4.jpg
cho-phien-di-san-9.jpg
Các trò chơi dân gian, trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng đặc biệt thu hút các thực khách “nhí”.

Được biết, sự kiện chợ phiên di sản” sẽ diễn ra định kỳ vào Chủ nhật cuối mỗi tháng, là hoạt động văn hóa - ẩm thực - mua sắm đặc trưng, tạo thêm sức hút cho hành trình khám phá Hội An của du khách trong và ngoài nước.

Hoài Văn
#Chợ Phiên Di Sản #Đà Nẵng #du khách #văn hóa Hội An #ẩm thực Hội An #trải nghiệm dân gian #phố Hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục