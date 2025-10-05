Chợ phiên di sản hấp dẫn du khách Đà Nẵng

TPO - Rất đông du khách và người dân đổ về khu đô thị nghỉ dưỡng gần bãi biển An Bàng, TP. Đà Nẵng tham gia chợ phiên di sản, hào hứng trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật mang đậm dấu ấn phố Hội.

Chiều tối 4/10, rất đông người dân và du khách đổ về tham gia sự kiện Chợ phiên di sản lần thứ 2 trên đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn, với nhiều hoạt động đặc sắc.

Du khách hào hứng trải nghiệm Chợ phiên di sản.

Du khách và cộng đồng cùng trải nghiệm không gian văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm dấu ấn phố Hội.

Ngoài ra, bạn trẻ và du khách khám phá các gian hàng thủ công, đắm mình trong nghệ thuật đường phố, check-in những góc sống động, rực rỡ đèn lồng và sắc màu di sản.

Bạn trẻ hào hứng thưởng thức món ăn đặc sản - tinh hoa ẩm thực Hội An như cao lầu, mì Quảng, bánh đập, chè bắp, tàu phớ, xoa xoa…

Các trò chơi dân gian, trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng đặc biệt thu hút các thực khách “nhí”. Chương trình diễn ra đúng dịp Tết Trung thu, du khách được “đãi” với màn biểu diễn múa lân đặc sắc.

Các trò chơi dân gian, trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng đặc biệt thu hút các thực khách “nhí”.

Được biết, sự kiện chợ phiên di sản” sẽ diễn ra định kỳ vào Chủ nhật cuối mỗi tháng, là hoạt động văn hóa - ẩm thực - mua sắm đặc trưng, tạo thêm sức hút cho hành trình khám phá Hội An của du khách trong và ngoài nước.