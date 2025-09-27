Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Lý do làng gốm hơn 500 năm ở Hội An là điểm du lịch cộng đồng tốt nhất

Hoài Văn
TPO - Làng gốm Thanh Hà ở phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” tại Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2025.

Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2025 diễn ra sáng 27/9. Tại buổi lễ, làng gốm Thanh Hà được xướng tên ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”.

Giải thưởng là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử độc đáo của làng nghề truyền thống hơn 500 năm tuổi này.

lag-gom-thanh-ha.jpg
Làng gốm Thanh Hà. Ảnh Trung tâm BTDSVHTG Hội An.

Với lịch sử hình thành, phát triển lâu đời, cùng việc bảo lưu gần như nguyên vẹn các di tích, cảnh quan làng nghề truyền thống; quy trình chế tác gốm thủ công cổ truyền và nhiều tri thức dân gian bản địa có giá trị… làng gốm Thanh Hà ngày nay đã trở thành điểm du lịch độc đáo.

Ngôi làng được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu về du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), hoạt động du lịch tại làng gốm Thanh Hà được UBND thành phố Hội An (cũ) giao cho các cơ quan, đơn vị tham gia công tác quản lý gồm: UBND phường Thanh Hà (cũ), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình (nay là Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An). Cùng với đó là sự tham gia của cộng đồng địa phương gồm 33 hộ dân với tổng số 68 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân ưu tú trực tiếp tham gia sản xuất gốm và phục vụ các hoạt động du lịch.

4277900791931853875.jpg
Làng gốm Thanh Hà được xướng tên ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”. Ảnh: BTC.

Nguồn thu từ công tác tổ chức hoạt động hướng dẫn tham quan tại làng gốm Thanh Hà chủ yếu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề, đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan phục vụ du lịch và đặc biệt là chi trả cho các nghệ nhân và người lao động trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng (chiếm 62.5% tổng số thu từ hoạt động du lịch để lại cho địa phương).

Giải thưởng du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức vào đúng Ngày du lịch thế giới 27/9 với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi du lịch bền vững do Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc phát động, nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, công bằng và có trách nhiệm với môi trường.

Hoài Văn
#Làng gốm Thanh Hà #Du lịch cộng đồng #Di sản văn hóa #Gốm truyền thống #Du lịch Việt Nam 2025 #Hội An #Bảo tồn di sản

