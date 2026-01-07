Tịch thu 115 điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 7/1, Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị cho biết trong cao điểm kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã phát hiện, tạm giữ số lượng lớn điện thoại iPhone đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, tổng giá trị ước tính trên một tỷ đồng.

Ngày 4/1/2026, Đội QLTT số 10 tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh T-C-B do ông T-C-B làm chủ, tại khóm 6, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 115 chiếc điện thoại iPhone các loại đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Giá trị thị trường ước tính hơn một tỷ đồng.

Đội QLTT số 10 đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đơn vị cũng kiểm tra đột xuất cửa hàng điện thoại di động Thành Nhân do ông N-V-Đ làm chủ, tại khóm 1, xã Diên Sanh. Lực lượng chức năng phát hiện 14 điện thoại iPhone các loại không rõ nguồn gốc, đã qua sử dụng, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Một phần số iPhone bị tạm giữ.

Đội QLTT số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề xuất Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị xử phạt 45 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Đội QLTT số 10 khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín, đại lý ủy quyền chính hãng, yêu cầu hóa đơn và chế độ bảo hành rõ ràng, không vì ham rẻ mà mua các sản phẩm điện tử trôi nổi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro.