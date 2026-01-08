Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thu gom hơn 1,9 tấn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng để bán kiếm lời

Nguyễn Ngọc
TPO - Thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời, ông P.Q.K. (trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị công an phát hiện khi đang tàng trữ hơn 1,9 tấn dầu mỡ chuẩn bị đưa ra thị trường.

Chiều 8/1, Công an xã Phước Giang tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn một vụ thu gom, tàng trữ số lượng lớn dầu ăn và mỡ heo đã qua sử dụng, chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7/1, trong quá trình tuần tra, kiểm tra địa bàn, Công an xã Phước Giang phát hiện tại khu vực sân nhà ông P.Q.K. (59 tuổi, trú thôn Long Bàn Bắc) có nhiều can nhựa chứa dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng cùng nhớt thải được thu mua, tàng trữ trái quy định.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số tang vật gồm khoảng 1,57 tấn dầu ăn đã qua sử dụng (62 can), khoảng 0,39 tấn mỡ heo đã qua sử dụng (15 can) và khoảng 1 tạ nhớt thải - chất thải nguy hại (4 can).

324063023882287003.jpg
Số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng được phát hiện.

Ngoài ra, tại hiện trường còn phát hiện nhiều can nhựa rỗng cùng các dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo.

Làm việc với cơ quan công an, ông P.Q.K. khai nhận đã thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo trên địa bàn và khu vực lân cận để bán lại kiếm lời. Tổng giá trị số tang vật bước đầu được xác định hơn 13,5 triệu đồng.

Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc
