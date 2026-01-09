Siết chặt quản lí tại các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên 17 tuổi tử vong ở Quảng Ninh

TPO - Sau khi báo chí phản ánh vụ một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) với nhiều tình tiết bất thường, đặt ra nghi vấn về trách nhiệm quản lí và chăm sóc đối tượng được bảo trợ, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đã có động thái chấn chỉnh trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Bảo trợ xã hội đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong công tác quản lí, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. Việc tổ chức hoạt động phải đúng nội dung được cấp phép, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Đối với các cơ sở vi phạm, hoạt động không đúng giấy phép hoặc không bảo đảm điều kiện theo quy định, Bộ Y tế yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền. Đồng thời, các địa phương phải phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, làm rõ và xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Cục Bảo trợ xã hội cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương rà soát các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng; thực hiện bàn giao về địa phương quản lí đối với các trường hợp có địa chỉ cụ thể. Với những đối tượng không xác định được nơi cư trú, cần lập danh sách để xem xét tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp. Việc tiếp nhận phải căn cứ vào năng lực thực tế của cơ sở, tránh tình trạng quá tải, buông lỏng quản lí.

Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm yếu thế; nghiên cứu lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát tại những khu vực cần thiết để kiểm soát tốt hơn hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bộ Y tế nhấn mạnh trách nhiệm quản lí nhà nước của Sở Y tế và chính quyền cơ sở, nhất là UBND xã, phường, trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả về Cục (Phòng Công tác xã hội) trước ngày 15/1/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, liên quan vụ học viên 17 tuổi tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ hoạt động cả hai cơ sở của trung tâm này. Qua kiểm tra đột xuất 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, Quảng Ninh tiếp tục tạm dừng hoạt động thêm 4 trung tâm do không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, khởi tố nhiều bị can, trong đó có Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Hiện 6 bị can bị tạm giam, các trường hợp còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định pháp luật. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xử lí nghiêm các sai phạm và tiến hành rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn.