Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Sau vụ học viên tử vong: Kiểm tra đột xuất 19 trung tâm công tác xã hội tại Quảng Ninh

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ việc học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng loạt các biện pháp chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các Trung tâm công tác xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7/1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm công tác xã hội đang hoạt động. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đồng thời tạm dừng hoạt động đối với bốn Trung tâm khác gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

3707.jpg
Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

UBND tỉnh Quảng Ninh xác định vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là bài học nghiêm trọng trong công tác quản lý, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nhất là các mô hình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên. Trên cơ sở đó, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm, đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động đối với các Trung tâm thiếu điều kiện, không bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn, an toàn cho người tham gia sinh hoạt, học tập.

Cùng với công tác kiểm tra, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình cấp phép, điều kiện hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các Trung tâm công tác xã hội. Sở Y tế được giao thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực này, đặc biệt là các trường hợp thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, không để các cơ sở hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện pháp lý, chuyên môn và an toàn.

113.jpg
Học viên tử vong sau 2 ngày nhập học với cơ thể đầy vết thương.

Về lâu dài, UBND tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập các Trung tâm công tác xã hội theo đúng quy định của Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, nhân lực chuyên môn và điều kiện hoạt động. Trong đó, tỉnh định hướng chuẩn bị lộ trình thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội, chăm sóc trẻ em, thanh thiếu niên, đồng thời tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người tham gia tại các Trung tâm trên địa bàn.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân là P.H.N, sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, được gia đình đưa đến nhập học ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt, lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, chiều cùng ngày gia đình đưa về nhà và sau đó tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để xác minh, điều tra, làm rõ.

Hoàng Dương
#vụ tử vong #kiểm tra đột xuất #quản lý nhà nước #giáo dục kỷ luật #an toàn trẻ em #Quảng Ninh #trung tâm công tác xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục