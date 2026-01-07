Lâm Đồng cấm lưu thông đèo Prenn trong 6 ngày, hướng nào để lên Đà Lạt?

TPO - Từ ngày 9-15/1, đèo Prenn ở Lâm Đồng tạm cấm lưu thông để khắc phục sự cố sạt trượt, phương tiện được hướng dẫn đi theo các tuyến thay thế.

Ngày 7/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm lưu thông tuyến đèo Prenn (đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt), để phục vụ thi công khắc phục sự cố sạt trượt do thiên tai.

Một điểm sạt lở trên đèo Prenn.

Theo thông báo, thời gian cấm đường từ 5 giờ ngày 9/1 đến 5 giờ ngày 15/1. Trong thời gian này, phương tiện từ TP.HCM cùng các tỉnh phía Nam đi Đà Lạt và ngược lại được khuyến cáo di chuyển qua đèo Mimosa - quốc lộ 20 hoặc tuyến đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm nhằm bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả tổ chức cảnh giới, phân luồng giao thông, lắp đặt rào chắn và biển báo theo phương án được phê duyệt.

Giao Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công.