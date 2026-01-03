Du khách nô nức check-in giữa vườn hồng chất chill Đà Lạt

TPO - Giữa tiết trời lành lạnh của cao nguyên Lâm Viên, du khách vui thú check-in những vườn hồng đang khoe sắc rực rỡ ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Trong sáng sớm giá lạnh, làn sương mỏng càng làm nổi bật màu cam đỏ của những chùm hồng chín mọng trên cành, khiến nhiều du khách phải dừng chân ngắm cảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp.
“Không khí ở Đà Lạt rất khác biệt, se lạnh mà thơ mộng. Màu sắc trái hồng khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một bức tranh mùa thu”, anh Hoàng Hảo (du khách đến từ Đồng Tháp) chia sẻ.
Nhiều du khách không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn hào hứng hái hồng trực tiếp từ trên cây, cảm nhận vị ngọt tự nhiên của trái chín ngay tại vườn.
Theo lãnh đạo UBND Xuân Trường - Đà Lạt, phường hiện có nhiều héc-ta hồng đang chín trở thành điểm check-in của du khách không thể bỏ qua mỗi mùa Thu Đông. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức hồng tươi hoặc mua các sản phẩm như hồng treo gió, hồng sấy về làm quà cho người thân.