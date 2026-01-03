Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LÂM ĐỒNG:

Du khách nô nức check-in giữa vườn hồng chất chill Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Giữa tiết trời lành lạnh của cao nguyên Lâm Viên, du khách vui thú check-in những vườn hồng đang khoe sắc rực rỡ ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

tp-3-min.jpg
Những ngày đầu năm mới, các vườn hồng trĩu quả﻿ ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khoe sắc rực rỡ, tạo nên khung cảnh mùa thu đầy sức hút giữa cao nguyên sương mù.
tp-1.jpg
Không chỉ đẹp mắt, mùa hồng ở phường Xuân Trường - Đà Lạt còn là sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng của TP. Đà Lạt cũ.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
tp-8.jpg
tp-11-min.jpg
Trong sáng sớm giá lạnh, làn sương mỏng càng làm nổi bật màu cam đỏ của những chùm hồng chín mọng trên cành, khiến nhiều du khách phải dừng chân ngắm cảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp.
tp-6-min.jpg
tp-4-min.jpg
tp-7.jpg
“Không khí ở Đà Lạt rất khác biệt, se lạnh mà thơ mộng. Màu sắc trái hồng khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một bức tranh mùa thu”, anh Hoàng Hảo (du khách đến từ Đồng Tháp) chia sẻ.
tp-12-min.jpg
tp-14.jpg
tp-13.jpg
Nhiều du khách không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn hào hứng hái hồng trực tiếp từ trên cây, cảm nhận vị ngọt tự nhiên của trái chín ngay tại vườn.
tp-15.jpg
"Trải nghiệm hái hồng trực tiếp từ cây tại vườn khiến chúng tôi cảm giác như đang đi thu hoạch tại những khu vườn Nhật Bản giữa lòng Đà Lạt. Thú vị và gắn kết hơn với thiên nhiên bản địa", anh Quốc Minh (du khách đến từ TPHCM) chia sẻ khi dạo quanh vườn trái chín rực rỡ.
tp-16-min.jpg
tp-17.jpg
tp-5-min.jpg
Theo lãnh đạo UBND Xuân Trường - Đà Lạt, phường hiện có nhiều héc-ta hồng đang chín trở thành điểm check-in của du khách không thể bỏ qua mỗi mùa Thu Đông. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức hồng tươi hoặc mua các sản phẩm như hồng treo gió, hồng sấy về làm quà cho người thân.
Thái Lâm
