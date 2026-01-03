LÂM ĐỒNG: Du khách nô nức check-in giữa vườn hồng chất chill Đà Lạt

TPO - Giữa tiết trời lành lạnh của cao nguyên Lâm Viên, du khách vui thú check-in những vườn hồng đang khoe sắc rực rỡ ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.