Khách Tây hào hứng làm nông dân gánh nước, trồng rau

TPO - Những ngày đầu năm 2026, làng rau hữu cơ Thanh Đông, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế. Hàng trăm khách Tây hào hứng khoác áo nâu sồng, cuốc đất, trồng rau để trải nghiệm làm nông dân.
Những luống rau xanh um, mướt mắt hấp dẫn du khách. Khi được giới thiệu toàn bộ làng rau được canh tác theo phương thức hữu cơ, các du khách không ngần ngại hái các loại rau để ngửi thử, ăn thử...
Thích thú trải nghiệm tất cả các công đoạn trồng rau, ông Miki Migurl (du khách Hoa Kỳ) cẩn thận trồng từng cây mồng tơi con xuống luống đất vừa được xới lên tơi xốp. Trong những ngày lưu lại Hội An, ông đặc biệt ấn tượng bởi những trải nghiệm làng quê độc đáo ở nơi đây.
Theo ông Lê Nhường, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông, từ 13 năm trước, các hộ nông dân quyết định cùng nhau chuyển đổi sang làm nông nghiệp hữu cơ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đến năm 2017, Hợp tác xã chính thức đón khách du lịch trải nghiệm. Mỗi ngày, có khoảng 100 - 200 khách đến tham quan, những ngày cao điểm có thể lên đến 200 - 300 khách.
"Hiện, Hợp tác xã có 11 thành viên chính thức và hơn 30 hộ liên kết. Du lịch giúp bù đắp thu nhập cho các hộ nông dân trồng rau, đảm bảo thu nhập bình quân khoảng 7 triệu/tháng/hộ. Bên cạnh du lịch, Hợp tác xã cũng cung cấp rau hữu cơ cho các cửa hàng rau sạch, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận tour trải nghiệm kín đến tận mùng 4 Tết Nguyên đán", ông Nhường nói.