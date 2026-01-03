Đà Nẵng: Khách Tây hào hứng làm nông dân gánh nước, trồng rau

TPO - Những ngày đầu năm 2026, làng rau hữu cơ Thanh Đông, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế. Hàng trăm khách Tây hào hứng khoác áo nâu sồng, cuốc đất, trồng rau để trải nghiệm làm nông dân.