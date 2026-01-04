Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

TP. Huế:

Ai được miễn giảm phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế?

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đầu năm 2026 trở đi, TP. Huế mở rộng đối tượng được miễn, giảm phí tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

HĐND TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức phí tham quan từng điểm di tích cũng như các tuyến gộp 2 điểm, 3 điểm tiếp tục được giữ nguyên.

Riêng tuyến gộp 4 điểm gồm Đại Nội Huế - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định có mức giá 530.000 đồng/người lớn/lượt và 100.000 đồng/trẻ em (từ 7 đến 12 tuổi). Tuyến gộp tham quan tất cả các điểm di tích có giá 600.000 đồng/người lớn/lượt và 120.000 đồng/trẻ em/lượt; vé có giá trị sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua.

du-khach-den-hueb.jpg
Du khách tham quan quần thể di tích Cố đô Huế.

Bên cạnh các đối tượng đã được miễn, giảm phí theo các nghị quyết trước đây của HĐND TP. Huế, Nghị quyết lần này mở rộng thêm nhiều nhóm thụ hưởng. Cụ thể, giảm phí tham quan cho người cao tuổi, hộ nghèo; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Huế; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục trên toàn quốc tham gia các chương trình tham quan ngoại khóa hàng năm do nhà trường tổ chức và có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Mở rộng diện miễn phí tham quan đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc tham gia hoạt động ngoại khóa; miễn phí cho các tổ chức, cá nhân là đối tác, đoàn công tác, đơn vị báo chí - truyền thông đến làm việc, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích.

Ngoài ra, tùy từng dịp tổ chức chương trình kích cầu du lịch, Festival, lễ hội, TP. Huế sẽ xem xét điều chỉnh giảm phí tham quan tại một số điểm, tuyến tham quan dành cho khách trong nước và quốc tế, với mức giảm tối đa không quá 50% so với mức thu đã quy định.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ phí tham quan di tích. Theo đó, với tổng thu từ 500 tỷ đồng/năm trở xuống, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được để lại 45% để phục vụ hoạt động chuyên môn, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp tổng thu vượt 500 tỷ đồng/năm, toàn bộ phần chênh lệch vượt mức này được nộp ngân sách.

Ngọc Văn
#TP. Huế #mở rộng đối tượng #miễn giảm #phí tham quan #di tích #Quần thể Di tích Cố đô Huế #Festival #học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục