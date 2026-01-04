Huế đón 85.000 khách, Quảng Ngãi bội thu dịp Tết Dương lịch

TPO - Trong bốn ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, tỉnh Quảng Ngãi đón gần 97.000 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 42,5 tỷ đồng. TP. Huế ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành trong năm mới.

Khách đến Quảng Ngãi tăng 68%

Ngày 4/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 97.000 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 42,5 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái.

Măng Đen đón hơn 50.000 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch.

Nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh được du khách lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng như Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê, phường Kon Tum, Cẩm Thành, các làng du lịch cộng đồng khu vực phía tây, cùng các danh lam thắng cảnh, thác nước và vùng núi Ngọc Linh… Trong đó, Măng Đen là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 55.000 lượt khách. Lượng khách tăng mạnh nhờ thời tiết se lạnh đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên cùng sắc hồng hoa anh đào bắt đầu bung nở, tạo nên sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, so với các năm trước, lượng du khách đến Quảng Ngãi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay tăng rõ rệt, khách đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc gia.

85.000 lượt khách đến Huế

Ngày 4/1, thông tin từ Sở Du lịch TP. Huế cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 4/1), toàn thành phố ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 50.000 lượt, khách nội địa khoảng 35.000 lượt.

Lượng khách lưu trú tại Huế dịp Tết dương lịch 2026 đạt khoảng 45.000 lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Cơ cấu khách lưu trú gồm khoảng 28.500 lượt khách quốc tế và 16.500 lượt khách nội địa. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 150 tỷ đồng.

Đại Nội Huế thu hút đông du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Theo đánh giá của ngành du lịch Huế, thời tiết thuận lợi cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi trong dịp nghỉ lễ đã góp phần tạo sức hút cho điểm đến Huế. Công tác tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu, mang lại sự hài lòng cho du khách.

Trong ngày đầu năm mới 2026, Sở Du lịch TP. Huế phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình chào đón những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không và đường hàng hải tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng biển Chân Mây. Bên cạnh đó là lễ Ban Sóc tại khu Di sản Huế diễn ra ngay trong ngày đầu năm mới, mở đầu cho Festival Huế 2026 tổ chức theo mô hình 4 mùa, tạo không khí khởi sắc cho mùa du lịch mới.

Năm nay, TP. Huế đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch, phát huy hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa, cảnh quan và hạ tầng du lịch đô thị; phấn đấu đón khoảng 7-7,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.