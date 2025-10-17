Bất ngờ về số lượng khách Nga đến Việt Nam

TPO - Đó là thông tin được ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia - chia sẻ tại buổi tọa đàm về giải pháp thu hút thị trường CIS đến Đà Nẵng ngày 17/10.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia cho hay, trong 9 tháng năm nay, Việt Nam đã đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường khách từ khối các nước CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) đang nổi lên như một trong những thị trường tiềm năng và ổn định, đóng góp đáng kể vào tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, với khoảng gần 500.000 lượt khách.

Đặc biệt, thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh với 173%, do tác động tích cực từ chính sách miễn thị thực và hiệu quả triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga.

Đà Nẵng đã kết nối đường bay trực tiếp đến các nước CIS. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, với lợi thế về khoảng cách địa lý, quan hệ hữu nghị truyền thống, chính sách visa ngày càng thuận lợi, cùng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng cao, các tỉnh thành ven biển của Việt Nam trong đó có Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách CIS.

Ông Khánh chia sẻ, Cục Du lịch quốc gia phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc... để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu, văn hóa và nhu cầu của du khách đến từ các nước CIS.

“Trọng tâm là các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Ngoài ra, Cục Du lịch quốc gia sẽ tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú hình thành chuỗi sản phẩm và dịch vụ khép kín - từ hàng không, khách sạn đến trải nghiệm du lịch, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ và phát triển bền vững cho thị trường khách CIS”, ông Khánh nhấn mạnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng nhìn nhận, CIS đã trở thành điểm sáng trong thị trường khách quốc tế với hơn 250.000 lượt khách đến thành phố trong 9 tháng qua. Dự kiến, năm 2026 sẽ có thêm các đường bay trực tiếp từ Liên bang Nga và các nước CIS đến Đà Nẵng với tần suất khoảng 70 chuyến/tháng, mang theo gần 10.000 khách/tháng.

Đà Nẵng có hệ thống khách sạn ven biển đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách CIS.

Hiện hơn 50% trong số các khách sạn 4-5 (khoảng 100 khách sạn) trên địa bàn đã có kinh nghiệm phục vụ khách từ thị trường này, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, và kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng 80%, góp phần mở rộng năng lực đón khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cao cấp của thành phố, dần chuyển dịch theo hướng tăng thị phần khách có khả năng chi trả cao.