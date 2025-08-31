Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng nắng đẹp, khách đổ về các điểm du lịch ngoài trời

Thanh Hiền

TPO - "Rất may vì hôm nay trời tạnh ráo, nắng ấm nên cả nhà thỏa thích vui chơi, tắm mát, tận hưởng kỳ nghỉ lễ hoà mình với thiên nhiên", chị Ngọc Anh, du khách Gia Lai chia sẻ.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời Đà Nẵng mát mẻ, có nắng nhẹ. Các khu du lịch sinh thái, điểm tham quan ngoài trời hút du khách.

tp-dn-dulich-quoc-khanh-7.jpg
Công viên nước khoáng nóng bắt đầu đông khách từ sáng sớm. Trước lễ, dự báo thời tiết Đà Nẵng trời sẽ mưa từ ngày 30/8 trở đi do ảnh hưởng bão khiến nhiều du khách lo ngại. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-dn-dulich-quoc-khanh-16.jpg
tp-dn-dulich-quoc-khanh-15.jpg
Du khách đổ về điểm du lịch ngoài trời. "Rất may vì hôm nay trời tạnh ráo, nắng ấm nên cả nhà thỏa thích vui chơi, tắm mát, tận hưởng kỳ nghỉ lễ hòa mình với thiên nhiên", chị Ngọc Anh (du khách Gia Lai) chia sẻ.
tp-dn-dulich-quoc-khanh-12.jpg
Du khách nước ngoài check-in bằng nụ hôn trên đỉnh Bà Nà trong thời tiết đẹp. Trao đổi với Tiền Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, dự kiến tổng lượng khách tham quan du lịch đến thành phố tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
dnle.jpg
Anh Minh Quang du khách Quảng Trị cho hay cả nhà anh vào Đà Nẵng "trốn mưa", nhưng hai hôm trước Đà Nẵng cũng tầm tã nên khá hụt hẫng. "Nhà tôi chơi đến ngày 1/9 sẽ về để chuẩn bị cho các cháu đi học, cứ ngỡ gặp mưa nguyên lễ nhưng không ngờ hôm nay trời quá đẹp. Sau khi chơi ở Bà Nà, chúng tôi sẽ xuống tắm biển, ngày mai lên bán đảo Sơn Trà xong sẽ về", anh Quang nói.
tp-dn-dulich-quoc-khanh-1.jpg
Những khu du lịch sinh thái ở phía Tây thành phố đang là điểm đến ưa chuộng của du khách, nhất là các bạn trẻ.
tp-dn-dulich-quoc-khanh-5.jpg
tp-dn-dulich-quoc-khanh-4.jpg
tp-dn-dulich-quoc-khanh-18.jpg
tp-dn-dulich-quoc-khanh-11.jpg
Ở những điểm du lịch này, du khách còn được thưởng thức những món ngon dân dã, đặc sản địa phương. "Tôi chọn đến đây vì rất yên bình, nhẹ nhàng, tránh xa sự xô bồ của phố thị. Kỳ nghỉ lễ không chỉ là khoảng thời gian ngừng lại công việc, mà còn để bồi dưỡng lại tâm trạng, tinh thần", chị Mai Lan du khách Hà Nội chia sẻ.
tp-dn-dulich-quoc-khanh-14-4584.jpg
Du lịch xanh, bền vững đang là xu hướng của khách du lịch, nhất là những nhà có trẻ nhỏ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, từ ngày 29/8 - 2/9, tổng chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng là 730 chuyến, tần suất trung bình 146 chuyến/ngày (tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có 436 chuyến nội địa.
tp-dn-dulich-quoc-khanh-8.jpg
tp-dn-dulich-quoc-khanh-13.jpg
tp-dnba-1.jpg
tp-dnba-2.jpg
Các điểm du lịch rực sắc đỏ cờ Tổ quốc hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc trong lòng mỗi người.
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #nắng đẹp #du khách #điểm du lịch ngoài trời #2/9 #Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục