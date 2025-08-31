Đà Nẵng nắng đẹp, khách đổ về các điểm du lịch ngoài trời

TPO - "Rất may vì hôm nay trời tạnh ráo, nắng ấm nên cả nhà thỏa thích vui chơi, tắm mát, tận hưởng kỳ nghỉ lễ hoà mình với thiên nhiên", chị Ngọc Anh, du khách Gia Lai chia sẻ.