Đà Nẵng nắng đẹp, khách đổ về các điểm du lịch ngoài trời

TPO - "Rất may vì hôm nay trời tạnh ráo, nắng ấm nên cả nhà thỏa thích vui chơi, tắm mát, tận hưởng kỳ nghỉ lễ hoà mình với thiên nhiên", chị Ngọc Anh, du khách Gia Lai chia sẻ.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời Đà Nẵng mát mẻ, có nắng nhẹ. Các khu du lịch sinh thái, điểm tham quan ngoài trời hút du khách.
Ở những điểm du lịch này, du khách còn được thưởng thức những món ngon dân dã, đặc sản địa phương. "Tôi chọn đến đây vì rất yên bình, nhẹ nhàng, tránh xa sự xô bồ của phố thị. Kỳ nghỉ lễ không chỉ là khoảng thời gian ngừng lại công việc, mà còn để bồi dưỡng lại tâm trạng, tinh thần", chị Mai Lan du khách Hà Nội chia sẻ.
Các điểm du lịch rực sắc đỏ cờ Tổ quốc hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc trong lòng mỗi người.