Lượng khách kỷ lục đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

TPO - Sau 17 ngày mở cửa (từ ngày 28/8-13/9), Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã đón 8,6 triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, ngày 13/9, triển lãm đón gần 1,3 triệu khách, phá kỷ lục của những ngày trước đó.

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9. Đến nay, sau 17 ngày mở cửa (từ ngày 28/8-13/9), triển lãm đã đón 8,6 triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong đó, ngày 13/9, triển lãm đón gần 1,3 triệu khách, phá kỷ lục của những ngày trước đó. Đại diện ban tổ chức triển lãm dự kiến khi kết thúc, triển lãm sẽ đạt lượng khách kỷ lục là 10 triệu khách sau 19 ngày mở cửa.

﻿ ﻿ Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thu hút rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm.



Ngay từ ngày khai mạc 28/8, triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã thu hút rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm. Triển lãm không chỉ thu hút hàng triệu khách thăm quan mà còn vinh dự đón tiếp các đoàn khách cấp cao gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cả các đoàn quốc tế đến từ Lào, Campuchia… Triển lãm cũng thu hút lượng lớn người dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm.

Sau 17 ngày mở cửa, triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã đón 8,6 triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Triển lãm thành tựu đất nước là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương, 16 doanh nghiệp nhà nước đầu tàu kinh tế và 94 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Triển lãm giới thiệu thành tựu trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...



Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm lên đến gần 260.000 m2. Theo dự kiến ban đầu, triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 5/9, tuy nhiên, do lượng khách ngày càng đông, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài triển lãm đến ngày 15/9 để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Đến 16h ngày 15/9, triển lãm sẽ dừng đón khách, để chuẩn bị làm Lễ bế mạc. Lễ bế mạc sẽ diễn ra từ 20h tối 15/9 tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên đài Truyền hình Việt Nam.

Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước sẽ khép lại bằng bữa tiệc âm nhạc đặc sắc và màn pháo hoa rực rỡ.

Lễ Bế mạc bao gồm concert Tôi yêu Tổ quốc tôi và màn trình diễn pháo hoa đặc sắc nhằm khép lại hành trình nhìn lại 80 năm dựng xây và phát triển đất nước của ông cha, đồng thời mở ra những trang sử mới của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình.



Tôi yêu Tổ quốc tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội cùng các đơn vị liên quan của Bộ thực hiện. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn… cùng nhiều ca sĩ trẻ như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh…

Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Chương trình dự kiến gồm 3 chương với khoảng 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, trong đó có nhiều tiết mục sôi động, nhưng không kém phần sâu lắng, khơi gợi lên tình yêu quê hương đất nước của người dân Việt Nam.

Đặc biệt, concert có sự tham gia của đại diện các lực lượng tham gia diễu hành trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng với đoàn nghi lễ của Quân đội và Công an…