Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Độc đáo ngôi miếu chỉ mở cửa đón khách theo thuỷ triều tại TPHCM

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôi miếu có tên là miếu Bà, nằm trên một hòn đảo nhỏ có tên là Hòn Bà, ở ven biển thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM. Do cách đất liền bởi bãi đá và bãi đá này chỉ lộ ra khi thuỷ triều xuống nên miếu Bà chỉ có khách thăm theo … thuỷ triều.

Hòn Bà là hòn đảo duy nhất tại khu này, cách chân Núi Nhỏ và mũi Nghinh Phong khoảng hơn 200m. Đảo rộng khoảng hơn 5.000m2, được bao phủ bởi màu xanh của rừng dừa, rừng dương, hoa sứ và cau… Trên đảo có ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Bà, được ghi là xây dựng năm vào năm 1781 để thờ Thủy Long thần nữ, vị nữ thần mà người dân địa phương tin sẽ mang lại mưa thuận gió hòa cho vùng đất này.

hon-ba-05.jpg
Bên trong miếu Bà

Theo những người lớn tuổi kể lại trước đây cùng với thời điểm xây dựng ngôi miếu, những người thực hiện cũng đã làm một cây cầu bằng đá nối miếu với đất liền, giúp cho người dân đi thăm viếng được thuận lợi. Tuy nhiên cơn bão năm Thìn (1904) khủng khiếp đã đánh sập cây cầu này khiến cho miếu bị ngăn cách với đất liền từ đó.

hon-ba-02.jpg
Sau cơn bão năm Thìn đánh sập cầu, miếu Bà đã cách xa đất liền

Đến năm 1971 miếu Bà được tu sửa nhưng vẫn giữ nguyên những nét đẹp hoang sơ. Nhưng vì cây cầu không được xây lại nên người dân chỉ có thể tới thăm viếng khi thủy triều xuống, để lộ ra một con đường bằng đá gồ ghề có thể đi bộ qua miếu. Còn khi nước lớn, nếu sang thăm miếu người dân bắt buộc phải đi bằng thuyền với con đường vòng vèo khá xa để tránh đá ngầm nên rất ít người lựa chọn để đi.

hon-ba-04.jpg
Bên ngoài miếu có bàn thờ Diêu Trì Địa Mẫu

Tương truyền, miếu Bà được dựng lên để phù hộ cho những người đi biển nhưng hiện nay, nhiều người dân và du khách tới Vũng Tàu cũng tới viếng để cầu mong bình an, hạnh phúc hay hanh thông về công việc làm ăn.

Mỗi năm, tại miếu Bà có 4 lễ cúng vào các ngày rằm: tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười. Đây là những dịp lễ thu hút đông người dân và du khách thập phương đến viếng.

Chùm ảnh miếu Bà tại phường Vũng Tàu:

hon-ba-01.jpg
Miếu Bà khi thuỷ triều lên
hon-ba-13.jpg
Và con đường đã hiện ra khi nước rút
hon-ba-11.jpg
Người dân chen nhau đi thăm viếng miếu Bà mỗi khi con đường hiện ra
hon-ba-07.jpg
Khung cảnh tại Hòn Bà
hon-ba-03.jpg
Miếu Bà đã được xây dựng hơn 200 năm
hon-ba-06.jpg
Nơi thờ Thuỷ Long thần nữ và Ngũ hành nương nương

Và không chỉ viếng miếu Bà, người dân và du khách còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Điều độc đáo là dù trong đất liền, các công trình xây dựng hiện đại được mọc lên ngày càng nhiều thì Hòn Bà vẫn giữ cho mình nét đẹp hoang sơ, thiên nhiên thơ mộng hữu tình.

Trọng Thịnh
#miếu Bà Vũng Tàu #đảo Hòn Bà #thủy triều Vũng Tàu #đền thờ Thủy Long thần nữ #du lịch tâm linh Vũng Tàu #lễ cúng miếu Bà #ngôi miếu hoang sơ #du lịch biển Hòn Bà #cầu đá trên đảo Hòn Bà #vẻ đẹp thiên nhiên Hòn Bà

Xem thêm

Cùng chuyên mục