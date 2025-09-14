Phân cảnh tù nhân Côn Đảo gây sốt mạng xã hội

TPO - Một phân cảnh tái hiện cảnh tù nhân Côn Đảo gầy gò, bị xiềng xích trong ngục tối bất ngờ gây sốt mạng xã hội ngày 13/9, Các video này thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đây là một trong những phân cảnh trong phim sử dụng ngân sách Nhà nước mang tên "Thanh âm vượt đại dương".

Bất ngờ nổi tiếng

Ngày 13/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh trong một bộ phim về cựu tù Côn Đảo trong những năm tháng chiến tranh. Trong đoạn video, những người tù ở Côn Đảo hiện lên với thân hình gầy guộc, lộ rõ xương sườn, làn da sạm màu nắng gió.

Khung cảnh nhà tù Côn Đảo hiện lên ám ảnh với hàng dãy tù nhân bị giam giữ trong không gian chật hẹp, tối tăm. Tất cả đều bị xiềng xích trói buộc. Những người còn tỉnh táo thì có thể ngồi, phần còn lại đều khá mệt mỏi nằm co quắp trên giường đá.

Video về những cựu tù Côn Đảo lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội trong ngày 13/9.

Sau gần một ngày đăng tải, các video về những cựu tù Côn Đảo đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Trên Facebook, có video về các cựu tù này thu về khoảng 2,8 triệu lượt xem, 5.600 bình luận và hơn 700 lượt chia sẻ.

Nhiều khán giả thắc mắc đoàn làm phim kiếm ở đâu ra dàn diễn viên chất lượng, chân thực đến thế. "Giữ nguyên ê-kíp, giảm thêm vài kg nữa là dàn diễn viên này có thể quay phim về nạn đói năm 45", "Diễn như không diễn", "Cho mấy ông này đóng thêm phim về nạn đói năm 1945 nữa", "Dàn diễn viên đỉnh thật"...

Một số khác lại cho rằng những thước phim này phản ánh sự khốc liệt của những năm tháng chiến tranh. Với những thước phim này, nhiều người càng hiểu rõ hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".

"Quá khứ tôi chỉ được nghe ông bà kể lại, khi nhìn thấy những thước phim như này, tôi thật sự đau lòng không chịu nổi", "Thương các ông cha ta một thời hy sinh vì hai chữ hòa bình", "Hồi xưa ông cha ta bị xích trong không gian hẹp, rồi trốn được tù đúng là quá xuất sắc luôn", "Đi Côn Đảo mà gặp anh/chị hướng dẫn viên am hiểu lịch sử, dẫn dắt có tâm thì sẽ nhớ mãi. Mình đã may mắn như thế, đi Côn Đảo từ 2017, đến giờ vẫn nhớ rõ từng lời của hướng dẫn viên, từng câu chuyện, từng chi tiết đau thương"... là một số bình luận dưới những video này.

Tác phẩm điện ảnh Nhà nước

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, phân cảnh nổi tiếng, lan truyền khắp mạng xã hội ngày 13/9 nằm trong phim Thanh âm vượt đại dương do bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc - Nguyễn Mạnh Hà thực hiện. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ ba trong năm 2025 sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thanh âm vượt đại dương là dự án phim Nhà nước đặt hàng qua Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), CTCP Phim truyện I là đơn vị sản xuất. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, bộ phim đưa chúng ta đến "địa ngục trần gian", nơi ý chí con người bị thử thách đến tận cùng. Nhưng chính tại nơi tăm tối nhất, ngọn lửa cách mạng vẫn bùng cháy mãnh liệt dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng trong nhà tù.

Phần lớn phim được quay, thực hiện tại Côn Đảo.

Câu chuyện phim theo chân Tâm (Nguyễn Thùy Dương) - cô gái chơi đàn bầu, dấn thân vào con đường cách mạng và nhận nhiệm vụ đặc biệt từ tổ chức: hóa thân thành y tá Mây để chăm sóc và hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp lại người đồng chí tên Duy (Nguyễn Quang Thuận) - chiến sĩ kiên trung đang cùng các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức.

Xuyên suốt bộ phim, thanh âm của cây đàn bầu không chỉ là âm nhạc, mà chính là tiếng nói của tâm hồn, của văn hóa Việt Nam và là một vũ khí tinh thần sắc bén. Thanh âm vượt đại dương không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử mà còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ hôm nay: "Hòa bình và tự do mà chúng ta đang hưởng không phải là điều hiển nhiên, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và sự hy sinh của nhiều thế hệ".

﻿﻿ ﻿﻿ Thanh âm vượt đại dương do bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc - Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954.

Bằng việc dõi theo hành trình của Tâm, Duy và những người tù cách mạng kiên trung, khán giả trẻ sẽ cảm nhận được lòng dũng cảm, sự hy sinh và một tình yêu Tổ quốc. Đây cũng là lời nhắn, bài học về lòng biết ơn và trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Chia sẻ thêm về bộ phim, họa sĩ thiết kế của phim Trần Khánh Dư cho biết dự án Thanh âm vượt đại dương được sản xuất vào khoảng 11/2024-1/2025. Phim được quay phần lớn ở Côn Đảo để phù hợp với nội dung phim.

"Đề tài lịch sử luôn có thách thức vì bối cảnh hiện nay đã thay đổi nhiều so với quá khứ, từ không gian, đạo cụ cho đến phục trang. Tôi và ê-kíp phải nghiên cứu kỹ lưỡng, có sự cố vấn của chuyên gia để tái tạo sao cho vừa phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh, vừa giữ được sự tôn trọng với lịch sử”, họa sĩ Trần Khánh Dư nêu.

Bộ phim đưa khán giả đến "địa ngục trần gian", nơi ý chí con người bị thử thách đến tận cùng, nhưng đây cũng chính là nơi ngọn lửa cách mạng bùng cháy mãnh liệt dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng trong nhà tù.

Ông cũng chia sẻ khó khăn khi cả đoàn phải quay phim ở Côn Đảo. Theo đó, ở Côn Đảo phương tiện đi lại hạn chế, có những hôm sóng to không có thuyền ra đảo, vật tư vật liệu cũng hạn chế.

"Nếu chúng tôi cần mua một hộp màu, nhưng đi cả đảo không có, ê-kíp bắt buộc phải chuyển từ đất liền ra. Thêm vào đó, thời gian quay đúng vào mùa gió, có lúc gió to thổi bay cả thiết bị, máy quay. Nhưng điều đó giúp chúng tôi có những cảnh quay rất chân thực", họa sĩ Trần Khánh Dư cho biết.