Văn hóa

Đạo diễn Thụy Điển nhận kỷ niệm chương nhờ bộ phim về ngày 30/4/1975

Ngọc Ánh
TPO - Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, đạo diễn Bo Öhlén được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông trong việc quảng bá lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua bộ phim tài liệu "Chiến thắng của Việt Nam".

Theo thông tin từ Cục hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày 10/9, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, đạo diễn điện ảnh Thụy Điển Bo Öhlén được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ký tặng.

Kỷ niệm chương là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông trong việc quảng bá lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua bộ phim tài liệu Chiến thắng của Việt Nam (Victory Vietnam).

z7004681474363-df07c876395b134f80f3a0f9c561377a.jpg
Đạo diễn Bo Öhlén được trao tặng kỷ niệm chương nhờ bộ phim về ngày 30/4/1975. Ảnh: Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn, đại diện Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển, Hội người Việt Stockholm, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bạn bè Thụy Điển và đông đảo kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Điển.

Đại sứ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh tác phẩm của đạo diễn Bo Öhlén tái hiện sinh động tinh thần đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia.

Đạo diễn Bo Öhlén hy vọng bộ phim không chỉ là tác phẩm tư liệu mà còn là cầu nối văn hóa giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau.

Chiến thắng của Việt Nam lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Bộ phim tiếp cận hàng triệu người Việt thông qua các buổi chiếu công cộng quy mô lớn tại TPHCM, Hà Nội, được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

sjfgdf.jpg
Cảnh trong phim Chiến thắng của Việt Nam.

Với thời lượng gần nửa tiếng, phim miêu tả không khí sôi động tại Stockholm (Thụy Điển) trong ngày Sài Gòn được giải phóng. Bộ phim cho thấy cảnh hàng chục nghìn người dân Thụy Điển đổ ra đường, ăn mừng chiến thắng của Việt Nam, hát vang các bài ca hòa bình.

Khi tác phẩm hoàn thành, đạo diễn người Thụy Điển chỉ tạo được một bản sao duy nhất và gửi đến Việt Nam. Từ đó ông không còn nghe được thông tin về bộ phim của mình và không có bản sao để xem lại. Giữa năm 2024, ê-kíp bất ngờ tìm thấy tệp dữ liệu phim tại Thư viện hoàng gia. "Được xem lại bộ phim sau ngần ấy năm là khoảnh khắc đầy xúc động, đặc biệt khi chứng kiến cách mọi người bày tỏ niềm hân hoan với chiến thắng", đạo diễn chia sẻ.

Ngọc Ánh
#Bo Öhlén #Kỷ niệm chương #Văn hóa Việt Nam #phim chiến thắng #đóng góp văn hóa #Việt Nam Thụy Điển #lịch sử Việt Nam

