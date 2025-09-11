Thêm 3 bức tranh Việt được trả giá cả triệu euro

TPO - Loạt tác phẩm quan trọng của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm quốc tế trong phiên đấu giá ở Pháp. Buổi đấu giá khép lại với những con số ấn tượng, trong đó tranh của Mai Trung Thứ được bán với giá gần 2 triệu euro.

Hãng đấu giá Aguttes vừa tổ chức phiên đấu giá đặc biệt tại Pháp, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương. Loạt tác phẩm quan trọng của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ được đưa ra, thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm quốc tế. Buổi đấu giá khép lại với những con số ấn tượng.

Bức tranh có tên Le Concert (Buổi hoà nhạc) của danh họa Mai Trung Thứ có giá bán cao nhất cả phiên. Tranh được gõ búa ở mốc 1,793 triệu euro. Sau khi cộng thêm thuế, phí, giá trị tranh lên đến khoảng 1,811 triệu euro (khoảng 57,8 tỷ đồng).

Tranh của Mai Trung Thứ có giá cao nhất cả phiên.

Tranh vẽ bằng mực và bột màu trên lụa, hoàn thiện năm 1978. Chiếc khung sơn mài của tranh do chính Mai Trung Thứ làm. Giới sưu tầm cho biết tác phẩm phảng phất hoài niệm về những năm tháng danh họa Mai Trung Thứ sống, dạy học và học đàn tại Huế. Tranh vẽ 5 thiếu nữ, thể hiện ngũ âm trong âm nhạc dân tộc.

Bức tranh có giá cao thứ hai là tác phẩm của danh họa Lê Phổ. Tranh vẽ người phụ nữ khỏa thân), ra đời năm 1942. Tranh vẽ bằng mực và màu trên lụa, ký tên danh họa phía trên bên trái. Sau khi cộng thuế, phí, người mua phải trả khoảng 1,378 triệu euro (khoảng 44 tỷ đồng) để sở hữu tranh.

Tranh vẽ phụ nữ của danh họa Lê Phổ.

Một tác phẩm hội họa khác của Lê Phổ vẽ phong cảnh miền Bắc Việt Nam, ra đời khoảng năm 1930-1935, có giá về tay khoảng 1,234 triệu euro (khoảng 39,4 tỷ đồng).

Phiên đấu giá của Aguttes cũng có sự xuất hiện của tranh Vũ Cao Đàm, Nguyễn Trung, Nguyễn Tư Nghiêm.

Đại diện một nhà đấu giá ở Việt Nam nhận xét kết quả phiên đấu giá cho thấy sức hút bền bỉ của mỹ thuật Đông Dương, đặc biệt là các sáng tác trên lụa và sơn mài. Đây cũng là tín hiệu vui cho tranh Đông Dương sau thời gian dài không có nhiều tác phẩm đột phá về giá.

Hiện tại Lê Phổ, Mai Trung Thứ là những danh họa Việt Nam có nhiều tranh đắt đỏ nhất. Họ là những họa sĩ Việt Nam đầu tiên xuất thân từ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Lê Phổ là họa sĩ Việt đầu tiên có tranh cán mốc một triệu USD. Ông là học trò “cưng” của giáo sư Tardieu - Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương, thường tháp tùng ông sang Pháp. Còn danh họa Mai Trung Thứ được coi là người vẽ giỏi nhất khóa.