NSND Xuân Bắc rời chương trình Vua tiếng Việt

Ngọc Ánh
TPO - MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn với lối dẫn dí dỏm, thông minh trong chương trình Vua tiếng Việt. Từ mùa tiếp theo, NSND Xuân Bắc chia tay chương trình, nhường chỗ cho một MC khác.

Tối 9/9, VTV3 thông báo NSND Xuân Bắc không dẫn game show Vua tiếng Việt mùa thứ 5. "Suốt 4 mùa qua, MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của Vua tiếng Việt. Mùa 5 tiếp tục hành trình ấy cùng một gương mặt mới toanh ở vị trí MC", fanpage VTV3 thông báo. MC mới sẽ được tiết lộ ở tập phát sóng ngày 12/9.

Sau thông báo từ nhà đài, khán giả dự đoán một số MC có thể thay thế Xuân Bắc là Sơn Lâm, Thành Trung hoặc Trần Ngọc.

MC Xuân Bắc và người chơi Vua tiếng Việt.

Game show Vua tiếng Việt do VTV sản xuất, lên sóng lần đầu năm 2021. MC Xuân Bắc là người dẫn dắt xuyên suốt 4 mùa phát sóng. Chương trình nhằm tôn vinh và lan tỏa những sự thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn của tiếng Việt. Các phần thi khai thác sự phong phú, giàu có và cả sự thâm thúy của tiếng Việt qua từ vựng, ngữ pháp, ca dao tục ngữ trong đời sống.

Trong tập phát sóng ngày 7/2, "ngai vua" của chương trình có chủ mới là chị Võ Thị Thu Hiền, 42 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Vua tiếng Việt có format hấp dẫn nhưng nhiều lần mắc lỗi khiến chuyên gia ngôn ngữ phải lên tiếng. Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công - tác giả cuốn Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và khảo cứu - cho rằng nguồn tài liệu tham khảo của Vua tiếng Việt ít ỏi, dẫn đến nhiều lỗi sai.

"Lỗi còn xuất phát ngay từ khâu xây dựng kịch bản. Ê-kíp không tính trước được những gì có thể phát sinh ngoài kịch bản, và cũng không xử lý được tình huống nóng trên sân chơi", ông Hoàng Tuấn Công nói.

Trước ý kiến của khán giả, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam cho biết đã họp với các đầu mối đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm về chương trình để khắc phục căn bản những sai sót và có câu trả lời gửi tới những khán giả quan tâm.

Ngọc Ánh
