Thiếu niên 15 tuổi được Giáo hoàng Leo XIV phong thánh

Sáng 7/9 (theo giờ Vatican), Giáo hoàng Leo XIV chủ trì sự kiện phong thánh cho Carlo Acutis - thần đồng máy tính Italy - qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu. Carlo Acutis được ghi nhận là vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Millennials (sinh trong khoảng 1981 - 1996).

Lễ phong thánh được tổ chức tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Mẹ của Acutis tin rằng cuộc sống và đức tin của con trai sẽ đem đến những thông điệp tích cực tới người trẻ. “Carlo là một thông điệp của hy vọng", bà nói với CNN.

Acutis sinh năm 1991, trong một gia đình giàu có. Ảnh: Getty Images.

Lễ phong thánh của Acutis dự kiến diễn ra ngày 27/4, tuy nhiên phải hoãn lại sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. Sự kiện sáng 7/9 là lễ phong thánh đầu tiên do tân Giáo hoàng Leo XIV chủ trì.

Acutis sinh năm 1991 trong một gia đình giàu có ở Vương quốc Anh. Anh lớn lên ở Milan (Italy). Từ khi còn nhỏ, Acutis cảm nhận được mối liên kết sâu sắc với Chúa, thường rủ mẹ đến nhà thờ.

Acutis tự học lập trình và xây dựng các website cho tổ chức Công giáo, được mệnh danh thần đồng máy tính. Anh tích cực làm thiện nguyện, quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo, bảo vệ những bạn học yếu thế. Tháng 10/2006, ở tuổi 15, thanh niên này mắc bệnh bạch cầu cấp tính và qua đời. Thi thể của Acutis được bảo quản gần như nguyên vẹn.

Phong thánh là quá trình lâu dài, được tiến hành theo những quy định nghiêm ngặt. Ảnh: AFP.

Hai phép màu đã xuất hiện từ khi thần đồng máy tính Acutis qua đời. Đó là trường hợp hồi phục của một bé trai 4 tuổi ở Brazil mắc dị tật tuyến tụy và một nữ sinh viên 21 tuổi người Costa Rica, hồi phục kỳ diệu sau khi bị tai nạn nghiêm trọng. Gia đình của hai người này đều cho biết đã cầu nguyện tại mộ của Acutis.

Từ khi được phong chân phước năm 2020, mộ của Acutis trở thành điểm hành hương của hàng nghìn tín đồ, đặc biệt là người trẻ. Nhiều nhà thờ và trường học trên thế giới cũng được đặt tên Carlo Acutis.

Việc phong thánh cần trải qua tiến trình cụ thể. Bộ Phong thánh phải thu thập thông tin về đời sống của vị chứng nhân, dựa vào các thông tin có được từ những người làm chứng và nhiều tài liệu liên quan để lập hồ sơ phong thánh. Bộ này cũng cần khoảng thời gian để xác định thông tin thu thập, cũng như chứng thực những phép lạ mà vị chứng nhân đã thực hiện.