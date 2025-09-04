Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Đạo diễn Vũ Thành Vinh không biết chọn ai ngoài Lê Khánh

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Chị ngã em nâng" được giới thiệu là bộ phim "drama" nhất tháng 10, kể về hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định nếu không phải Lê Khánh, anh không biết chọn ai cho vai nữ chính.

Phim điện ảnh Chị ngã em nâng vừa hé lộ phân cảnh cao trào giữa dàn nhân vật chính. Phim khai thác mâu thuẫn của Hai Thương (Lê Khánh), Út Lực (Thuận Nguyễn), Hải Âu (Uyển Ân) và Trường (Quốc Trường).

Teaser mở đầu bằng bữa tiệc sinh nhật, nhưng đồng thời cũng là đám giỗ ba mẹ của chị em Thương - Lực. Các nhân vật bắt đầu bằng việc trao cho nhau ánh mắt dò xét, sau đó cãi vã căng thẳng. Mâu thuẫn không thể dung hòa giữa họ tạo tình huống kịch tính cho phim.

vsd-0631.jpg
Chị ngã em nâng khai thác mối quan hệ giữa người thân trong gia đình.

Phim cũng hé lộ những màn đối đáp ồn ào, sâu cay. Diễn viên Quốc Trường tiết lộ phân cảnh trên bàn tiệc được tập trung quay trong hơn 12 tiếng. “Đây là phân đoạn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ. Chính áp lực đó tạo nên sức mạnh tập thể, cuối cùng chúng tôi có thành quả như mong đợi’’, anh nói

Đạo diễn Vũ Thành Vinh dành lời khen cho diễn viên Lê Khánh. "Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim’’, đạo diễn khẳng định. Anh cũng đề cao diễn xuất chuyên nghiệp của Lê Khánh.

Trước khi phim ra mắt vào tháng 10, Lê Khánh cũng tiết lộ một số cảnh quay đáng nhớ và kỷ niệm với bạn diễn. "Tôi có cảm tình với Thuận Nguyễn từ trước đó. Với tôi, em ấy dễ thương, chỉn chu, yêu nghề và có trách nhiệm. Vì thế khi biết bản thân sẽ làm chị của Thuận Nguyễn, tôi rất vui, càng yêu thương em hơn trong hành trình phim’’, cô nói.

cnen4.jpg
Dàn diễn viên chính gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân và Quốc Trường.

Thuận Nguyễn lại chia sẻ anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Lực - vừa là người em phản đối cách yêu thương của chị, vừa là chàng trai đứng ra bảo vệ bạn gái của mình trước những lời nói khịa, mỉa mai của chị ruột.

Trong khi đó, Uyển Ân cần lột tả được sự vô tư hồn nhiên để cân bằng bầu không khí căng thẳng, hỗn độn đang diễn ra trên bàn tiệc.

Bàn tiệc được sửa soạn hoành tráng với những món ăn quen thuộc miền Tây như gỏi cuốn rau rừng, nem bưởi, xôi thập cẩm, thịt kho hột vịt, bánh tét - chi tiết gợi nhớ đến quê nhà của hai chị em Thương - Lực.

vsd-0675.jpg
Uyển Ân đóng vai Hải Âu.

Chị ngã em nâng được giới thiệu là bộ phim "drama" nhất tháng 10, kể về hai chị em Thương và Lực. Tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của đấng sinh thành, từ đó Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để nuôi dạy em trai. Sự áp đặt của Thương vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy Thương và Lực ngày càng xa nhau, đi đến bước đường sinh tử.

Ngọc Ánh
#phim Việt #drama #Chị ngã em nâng #Lê Khánh #Thuận Nguyễn #gia đình #mâu thuẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục