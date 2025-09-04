NSND Phạm Thị Thành qua đời

TPO - Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012. Bà từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn. NSND Phạm Thị Thành qua đời tối 3/9 tại nhà riêng.

Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành mất lúc 19h55 tối 3/9, tại nhà riêng. Thông tin được thành viên trong gia đình xác nhận với PV Tiền Phong.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng. Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng từ người cha tình yêu văn chương và từ người mẹ giọng ca Huế. Ngay từ bé, bà ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật.

Năm 14 tuổi, bà gia nhập đoàn văn công Trung ương, có cơ hội gặp gỡ và nên duyên với NSND Đào Mộng Long. Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đề án được chấp nhận, năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Bà Hà Nhân làm Giám đốc, nữ đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc. Khóa học đầu tiên có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ có tên tuổi như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung.

NSND Phạm Thị Thành (áo đen, giữa) cùng lứa diễn viên kịch nói khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: NHTT.

NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn hơn 200 vở kịch, trong đó gần 20 vở giành huy chương vàng và một số vở đoạt huy chương bạc. Bà đạo diễn cho lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế… Giai đoạn 1991-1996, bà giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó là Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bà cũng tham gia nhiều dự án về nghệ thuật sân khấu của nước ngoài tại Việt Nam, nỗ lực để đưa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc vào trong trường học. Bà còn là Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Sân khấu - Điện ảnh.

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

Nhận tin NSND Phạm Thị Thành qua đời, NSND Hồng Vân xúc động bày tỏ: "Sân khấu kịch Phú Nhuận những ngày mới ra đời nhờ có sự trợ giúp của cô, của thầy Doãn Hoàng Giang, của bố Đoàn Bá, bố Huỳnh Nga... mà có được những tác phẩm sân khấu có giá trị, tạo được chỗ đứng với khán giả và đồng nghiệp. Vô cùng biết ơn những bậc tiền bối đã truyền dạy cho chúng con biết khai thác và giữ gìn những điều tốt đẹp nhất của nghệ thuật sân khấu. Xin kính tiễn cô - NSND Phạm Thị Thành".