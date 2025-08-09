Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tác giả ca khúc 'Cho vừa lòng em' qua đời

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tác giả của nhiều ca khúc như ''Cho vừa lòng em'', ''Mùa xuân cưới em'', ''Em về với người''... đã qua đời vào lúc 16h ngày 8/8 tại nhà riêng ở TPHCM.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại tỉnh Gia Định, nay là TPHCM. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã có niềm đam mê với âm nhạc và ham học hỏi. Được theo học âm nhạc với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng ngày đó như Thẩm Oánh, Hùng Lân, Nguyễn Cầu... ông đã tỏ rõ năng khiếu và được gia nhập các ban Hoa Niên, ban Xuân Bình để trình diễn.

Năm 1958, Mặc Thế Nhân cho ra đời nhạc phẩm đầu tay của mình là Trăng quê hương và được người nghe đón nhận. Điều đó đã khiến ông có động lực để sáng tác thêm nhiều ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được đánh giá là xuất sắc và tiêu biểu như Cho vừa lòng em, Mùa xuân cưới em, Em về với người, Chuyện buồn tình yêu… Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân để lại khoảng 200 ca khúc.

Ông thường ký bút danh cho các tác phẩm của mình là Mặc Thế Nhân. Đã có người nói vui đùa bút danh đó có nghĩa là “Mặc kệ thế nhân” thì ông nhẹ nhàng giải thích bút danh "Mặc Thế Nhân" của mình không có nghĩa đen là "mặc cho thế gian", mà mang ý nghĩa là "góp giọt mực cho đời". Qua bút danh, ông mong muốn đóng góp những giá trị tinh thần, nghệ thuật cho xã hội thông qua âm nhạc của ông.

Không chỉ là nhạc sĩ tài năng, Mặc Thế Nhân còn là ký giả khá tiếng tăm. Với bút danh Mộng Thu, Giáng Ái Sĩ... ông đã có nhiều bài viết và bình luận cho các tờ báo như Lẽ Sống, Bình Dân được người đọc yêu thích.

macthe-nhan-001.jpg
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân lúc sinh thời.

Sau ngày đất nước thống nhất, Mặc Thế Nhân tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc với việc mở các lớp dạy nhạc. Do tuổi cao sức yếu, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã qua đời vào lúc 16h ngày 8/8. Tang lễ của nhạc sĩ sẽ được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TPHCM.

Trọng Thịnh
#Em về với người #cho vừa lòng em #Mặc Thế Nhan #nghệ sĩ qua đời

Xem thêm

Cùng chuyên mục