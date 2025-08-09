Tác giả ca khúc 'Cho vừa lòng em' qua đời

TPO - Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tác giả của nhiều ca khúc như ''Cho vừa lòng em'', ''Mùa xuân cưới em'', ''Em về với người''... đã qua đời vào lúc 16h ngày 8/8 tại nhà riêng ở TPHCM.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại tỉnh Gia Định, nay là TPHCM. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã có niềm đam mê với âm nhạc và ham học hỏi. Được theo học âm nhạc với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng ngày đó như Thẩm Oánh, Hùng Lân, Nguyễn Cầu... ông đã tỏ rõ năng khiếu và được gia nhập các ban Hoa Niên, ban Xuân Bình để trình diễn.

Năm 1958, Mặc Thế Nhân cho ra đời nhạc phẩm đầu tay của mình là Trăng quê hương và được người nghe đón nhận. Điều đó đã khiến ông có động lực để sáng tác thêm nhiều ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được đánh giá là xuất sắc và tiêu biểu như Cho vừa lòng em, Mùa xuân cưới em, Em về với người, Chuyện buồn tình yêu… Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân để lại khoảng 200 ca khúc.

Ông thường ký bút danh cho các tác phẩm của mình là Mặc Thế Nhân. Đã có người nói vui đùa bút danh đó có nghĩa là “Mặc kệ thế nhân” thì ông nhẹ nhàng giải thích bút danh "Mặc Thế Nhân" của mình không có nghĩa đen là "mặc cho thế gian", mà mang ý nghĩa là "góp giọt mực cho đời". Qua bút danh, ông mong muốn đóng góp những giá trị tinh thần, nghệ thuật cho xã hội thông qua âm nhạc của ông.

Không chỉ là nhạc sĩ tài năng, Mặc Thế Nhân còn là ký giả khá tiếng tăm. Với bút danh Mộng Thu, Giáng Ái Sĩ... ông đã có nhiều bài viết và bình luận cho các tờ báo như Lẽ Sống, Bình Dân được người đọc yêu thích.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân lúc sinh thời.

Sau ngày đất nước thống nhất, Mặc Thế Nhân tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc với việc mở các lớp dạy nhạc. Do tuổi cao sức yếu, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã qua đời vào lúc 16h ngày 8/8. Tang lễ của nhạc sĩ sẽ được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TPHCM.