Nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời

TPO - Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo ưu tú (NGƯT), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam và là người thầy của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhạc trưởng vừa qua đời vào ngày 31/8, hưởng thọ 93 tuổi.

NGƯT, NSƯT Bình Trang sinh năm 1933 tại TPHCM. Sau khi theo học trường Marie Curie và tham gia phong trào đấu tranh của Sinh viên - Học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn, Bình Trang tập kết ra Bắc và được cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô). Bà tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng và trở về nước tham gia giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TPHCM.

Với vai trò giảng viên, Bình Trang đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác đào tạo với nhiều thế hệ học trò thành công trong lĩnh vực âm nhạc hợp xướng, thính phòng. Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí, như Phó trưởng khoa Lý luận sáng tác chỉ huy Nhạc viện TPHCM, Trưởng phòng giáo vụ và phụ trách dàn nhạc Nhạc viện TPHCM.

NGƯT - NSƯT Bình Trang.

Nhiều đồng nghiệp cho rằng ấn tượng sâu đậm nhất mà NSƯT Bình Trang để lại không chỉ ở vai trò một nghệ sĩ hoạt động âm nhạc hàn lâm tiêu biểu mà còn là nhà giáo tận tâm và nghiêm túc. Tài năng của bà được khẳng định qua học thuật, sự nghiêm cẩn trong làm nghề với lòng say mê nghệ thuật không ngừng nghỉ. Ngoài ra, Bình Trang còn đóng góp xây dựng hệ thống khoa học cho môn học hợp xướng, truyền nghề một cách bài bản và có chiều sâu tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TPHCM.

Đặc biệt, NGƯT Bình Trang còn là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong các đêm hòa nhạc với vị trí nhạc trưởng. Trong bối cảnh vai trò nhạc trưởng thường gắn liền với nam giới, sự xuất hiện của bà đã mở ra một cánh cửa mới cho hoạt động âm nhạc dành cho phái nữ tại Việt Nam, khẳng định vai trò bình đẳng cũng như tài năng của phụ nữ Việt không bị giới hạn trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Suốt cuộc đời cống hiến cho âm nhạc, NGƯT, NSƯT Bình Trang được trao nhiều phần thưởng cao quý, như Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì…

Do tuổi cao, NGƯT-NSƯT Bình Trang đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31/8, hưởng thọ 93 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức tại Chùa Lâm Tế (212 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).