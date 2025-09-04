Hơn 26.000 lượt người đến Nhà tù Hỏa Lò trong kỳ nghỉ lễ

TPO - Trong các ngày từ 30/8-1/9, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 18.000 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón 5.670 lượt. Một số khu, điểm du lịch trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm miễn phí cho du khách. Các di tích, điểm tham quan được tràn ngập hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ 30/8-2/9), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu cung cấp của một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong các ngày từ 30/8-1/9, Vườn Thú Hà Nội đón khoảng 33.000 lượt khách, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 18.000 lượt. Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón 5.670 lượt khách, khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón khoảng 33.000 lượt.

Bạn trẻ đến Hoàng thành Thăng Long chụp hình cùng trang phục yêu nước.

Dịp nghỉ lễ, khu di tích Hoàng thành Thăng Long miễn phí một số hoạt động phục vụ du khách tham quan, bao gồm miễn phí vé tham quan di sản và chương trình biểu diễn múa rối nước. Hoạt động trưng bày tại nhà và hầm D67, hầm Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu... đều hút khách.

Cũng trong dịp này, các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách quốc tế. Một số khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí cho du khách như trải nghiệm làm tranh Mosaic, trải nghiệm đan vòng gốm và trải nghiệm làm tranh gốm tái chế tại điểm du lịch Bát Tràng.

Du khách tham quan Nhà tù Hỏa Lò dịp nghỉ lễ. Ảnh: NTHL.

Nhiều triển lãm, trưng bày mở cửa xuyên lễ như triển lãm chuyên đề Bút sắc, lòng son tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh như 80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác, Mùa thu Độc lập kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn tại không gian ngoài trời Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Khắp các tỉnh thành, lượng khách nội địa và quốc tế đều tăng mạnh.