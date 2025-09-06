Đạo diễn Khải Anh rời VTV

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - "25 năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn", đạo diễn Khải Anh nói về việc rời Trung tâm Phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam).

Đạo diễn Khải Anh cho biết anh chính thức rời Trung tâm Phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam) - hay còn gọi là VFC - sau hơn 20 năm gắn bó với nghề. Anh từng giữ vị trí Phó Giám đốc VFC.

"25 năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn", đạo diễn Khải Anh nói.

mg-4238.jpg
Đạo diễn Khải Anh quyết định rời VTV từ tháng 4/2025.

Nhìn lại hành trình làm nghề, anh cho rằng ở lại mãi một chỗ là chuyện đáng lo. “Nếu tim còn đập nhanh khi nghĩ đến tương lai, nghĩa là mình chưa hết yêu nghề. Và nếu chưa ai làm, càng đáng để mình thử trước", nam đạo diễn chia sẻ.

Sau thông báo của Khải Anh, nhiều đồng nghiệp như diễn viên Minh Trang, Xuân Phúc, Kim Oanh gửi lời chúc mừng anh trên hành trình mới.

Đạo diễn Khải Anh sinh năm 1982. Anh là con trai của NSND Khải Hưng - người tạo ra nhiều chương trình nổi tiếng như Văn nghệ chủ nhật, Gặp nhau cuối tuần và góp công đặt nền móng cho dòng phim truyền hình ở Việt Nam.

479517886-10162176367484174-1121221740903529640-n-2759.jpg
Đạo diễn Khải Anh và vợ - diễn viên, biên tập viên Đan Lê.

Trong thời gian làm việc ở VFC, đạo diễn Khải Anh ghi dấu ấn với các phim Tuổi thanh xuân, Yêu hơn cả bầu trời, Nhà trọ Balanha, Mê cung... Đầu năm 2025, đạo diễn Khải Anh phụ trách đưa thương hiệu Gặp nhau cuối tuần trở lại sóng truyền hình.

Anh khẳng định không muốn làm lại một chương trình hoài niệm, mà kỳ vọng mang đến sự mới mẻ, hấp dẫn. "Hài kịch cần bắt kịp hơi thở thời đại và tạo ra những góc nhìn mới về cuộc sống", đạo diễn Khải Anh nói.

Ngọc Ánh
