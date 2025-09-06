Thân Thúy Hà lên tiếng về tranh luận diễn xuất ở 'Mưa đỏ'

TPO - Thân Thúy Hà được khen tròn vai người mẹ mất con trong "Mưa đỏ", song cũng có ý kiến cho rằng cô hợp vai khác hơn. Nữ diễn viên yêu cầu khán giả dừng so sánh.

Sau nửa tháng ra rạp, các nhân vật trong Mưa đỏ được khán giả quan tâm, mổ xẻ. Trong đó, nhân vật bà Kiều (Thân Thúy Hà đóng) - mẹ của Quang, người lính bên kia chiến tuyến - nhận được nhiều lời khen.

Bên cạnh những lời khen, có ý kiến cho rằng nữ diễn viên nên đóng vai nhiều đất diễn hơn ở Mưa đỏ. Có người so sánh Thân Thúy Hà với diễn viên khác trong phim. Thân Thúy Hà gửi lời cảm ơn khán giả, đồng thời yêu cầu mọi người dừng việc so sánh các diễn viên trong Mưa đỏ.

"Ngay cả vai diễn khách mời nhỏ thoáng qua cũng nhận được sự yêu mến, tôi vui và trân trọng tình cảm ấy. Có lẽ vì thương nên mọi người nghĩ tôi làm tốt hơn ở vai khác. Thật ra tôi không tài giỏi như thế đâu, chắc chắn cũng không làm hài lòng tất cả. Thế nên mong mọi người tế nhị khi bình luận, vì điều đó khiến tôi khó xử và ngại với đồng nghiệp", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Diễn viên Thân Thúy Hà trong Mưa đỏ.

Nữ diễn viên nhấn mạnh cô đã nhận vai bà Kiều và đã nỗ lực để hoàn thành vai người mẹ khóc cạn nước mắt vì con. “Phim đã công chiếu, giờ tôi chỉ mong mọi người đón nhận và góp ý về nhân vật này thôi. Tôi sẽ vui và hạnh phúc vì điều đó”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Tại buổi ra mắt Mưa đỏ, Thân Thúy Hà cho biết cô phải ba lần hoãn lịch trình riêng để vào vai mẹ Quang, có lúc tưởng chừng bỏ quay. Trong vai người mẹ có con ngã xuống, Thân Thúy Hà cho biết điều quan trọng nhất là truyền tải được tình thương và nỗi đau, bất kể ở chiến tuyến nào.

“Dù là phe nào thì nỗi đau của người mẹ mất con cũng như nhau. Tôi không chịu nhiều áp lực như các bạn trẻ, nhưng phải tập trung thể hiện cảm xúc thật sâu”, cô chia sẻ.

Cảnh khó nhất với cô là khi nhân vật ra thăm mộ con trai: “Ở cảnh cuối, tôi không được khóc dù mất con, bởi hòa bình đã lập lại. Khi quay, trời rất u ám, cảm xúc dâng trào nhưng tôi buộc phải kìm lại, giữ tinh thần của một người mẹ đau khổ mà không rơi nước mắt”.

Đinh Thúy Hà - vai nhà đàm phán lấy cảm hứng từ nhà ngoại giao Madame Bình - cũng lên tiếng khi bị góp ý. Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của cô chưa lột tả được khí chất của người ngồi bàn đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1972.

“Mấy hôm nay đọc thấy nhiều lời chê trên mạng. Tôi xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng lắm. Tôi cũng đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái, nhưng đúng là không thể làm tốt 100% được”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nói thêm điều tiếc nuối là chưa thể giảm cân trước khi bấm máy: “Nếu gầy hơn nữa thì sẽ đẹp hơn trên màn ảnh”.

Mưa đỏ lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chuyển thể tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai. Phim được khán giả ủng hộ mạnh khi ra rạp dịp Quốc khánh 2/9. Sau 15 ngày ra rạp, phim cán mốc 500 tỷ đồng, liên tiếp lập kỷ lục phòng vé.